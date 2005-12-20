چگونگي اجراي طرح يكسان سازي عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ،به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، حميد رضا محمدي مدير كل دفتر تقسيمات كشوري طي سخناني در اين نشست با اشاره به وظايف قانوني وزارت كشور در خصوص تعيين يا تغيير نام و نام‌ گذاري واحدهاي تقسيماتي، بر ضرورت بهره گيري از فرهنگ،جغرافيا و تاريخ هر منطقه با لحاظ داشتن وحدت ملي در اين امر تاكيد كرد.

وي با بيان لزوم بكار گيري اسامي صحيح عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري، خواهان تسريع در اتمام طرح يكسان سازي عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري،به منظور يكنواختي بين مركز آمار ايران و وزارت كشور در شمارش عمومي نفوس و مسكن سال 1385شد.

در اين نشست مهمترين اهداف و رويكردهاي اين طرح بررسي و چگونگي مراحل اجرايي آن تشريح شد.

جلوگيري از تعداد اسامي براي يك مكان، مشخص كردن اسامي صحيح از حيث نگارش و به كار گيري اسامي يكسان از سوي همه سازمان‌ها و نهادها از جمله مهمترين اهداف و رويكردهاي اين طرح اعلام شد.

براساس اين گزارش، مراحل اجرايي طرح "يكسان سازي اسامي عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري" با تهيه بانك اطلاعات مربوط به اسامي روستاها، مزارع و مكان‌هاي كشور براساس مصوبات دهستان بندي (سال‌هاي 64- 66) آغاز و با مقايسه‌ اسامي مصوب با اسامي ديگر سازمان‌ها و نهادها از جمله مركز آمار ايران ادامه مي‌ يابد.

اين گزارش مي ‌افزايد،تهيه بانك اطلاعات اسامي روستاها،مزارع و مكان‌ها شامل تهيه فهرست مصوباتي كه در مرحله دهستان بندي و يا پس از آن به تصويب رسيده، نتايج سرشماري كارگاهي درج اسامي ماخوذه از مركز آمار ايران و درج اسامي استعلام شده از سوي بخشداري ‌ها خواهد بود.

در اين طرح، ضمن استخراج فهرست مغايرت‌ها با همكاري كارشناسان تقسيماتي و سازمان مديريت و برنامه ريزي، بررسي ستادي و ميداني اسامي داراي مغايرت انجام و سپس فهرست اسامي صحيح نقاط از حيث نگارش با در نظر گرفتن آوا نگاري و يكسان سازي، با همكاري اساتيد تاريخ، ادبيات، جغرافيا، زبان و ديگر صاحب نظران تهيه مي ‌شود.

در اين نشسته اعلام شد كه نتايج نهايي طرح يكسان سازي اسامي عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري به منظور بهره گيري سازمان‌ها و نهادها به صورت اسامي نهايي در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.

همچنين اعلام شد كه در صورت ضرورت نتايج نهايي طرح، در قالب مصوبه يا مصوبات به هيات وزيران ارائه مي ‌شود تا به صورت اسامي نهايي به تصويب دولت برسد.

مطابق ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري،‌هرگونه انتزاع، احقاق تبديل و ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري (به جز استان) بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران است.

آئين نامه اجرايي اين قانون و تبصره‌هاي ذيل آن نيز تغيير نام و نام گذاري واحدها، عناصر، اجزاء تقسيمات كشوري و اراضي و عوارض طبيعي و جغرافيايي كشور را از وظايف وزارت كشور دانسته است.

سرشماري نفوس و مسكن هر 10 سال يك بار انجام مي‌شود كه آخرين بار آن در سال 1375 بوده و مرحله بعد آن نيز در سال آتي ( 1385) انجام خواهد شد.

مطابق آخرين وضعيت تقسيمات كشوري، در مجموع 30 استان كشور كه طي 67 سال به تناوب از سال 1316 تا 1383 تاسيس شده، تعداد و شمار واحدهاي تقسيماتي شامل 336 شهرستان، 887 بخش، 2398 دهستان و يك هزار و 15 شهر است.