خودروهاي جديد كيش خودرو به بازار مي آيند

مديرعامل كيش خودرو در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: سواري كوپه به علت دستي بودن مراحل توليد، فقط 9 دستگاه از آن توليد شده است.

محمد وحيدي افزود: توليد سيناد كوپه به علت تاخير در گرفتن مجوزهاي لازم ، توليد انبوه آن با تاخير روبرو شد كه اين موضوع هم اكنون در دست بررسي است و تا سال آينده نهايي و توليد انبوه آن شروع خواهد شد.

وي ظرفيت اسمي توليد خودروي سيناد را 500 دستگاه در سال ذكر كرد و افزود: بيشترين توليد اين خودرو مربوط به سال 1380 با توليد 354 دستگاه بود كه اين ميزان در شش ماه نخست امسال به حدود 250 دستگاه رسيده است.

وحيدي با اشاره به پايين بودن استاندارد خودروهاي شركت كيش خودرو از نظر مصرف سوخت گفت: اين شركت اقدامات جديدي را براي استناندارد كردن مصرف سوخت محصولات خود آغاز كرده است كه اميد است در آينده نزديك بتواند استاندارد هاي مورد نياز را بدست آورد.

وي تصريح كرد: خودروي سيناد در حال حاضر از مجموعه 9 تست ضروري براي دريافت استاندارد ، يك تست را با موفقيت پشت سرگذاشته است و هشت مورد ديگر نيز در دست بررسي است.

وحيدي درباره علت پايين بودن استاندارد خودروي سيناد وهمچنين عدم تحويل به موقع سفارشات شركت كيش خودروگفت: عملكرد مديريت سابق اين شركت عامل اصلي مشكلات ايجاد شده است به طوريكه در سال گذشته حدود نه ماه فعاليت كارخانه متوقف بود.

وي با بيان اينكه شركت كيش خودرو فقط پنج ماه از اهداف برنامه ريزي شده عقب تر است ، ابراز اميدواري كرد با تغيير مديريت مشكلات اين شركت هرچه سريعتر برطرف شود.

