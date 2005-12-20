زلماي خليل زاد از وزير كشور عراق انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، زلماي خليل زاد سفير آمريكا دربغداد همچنين برضرورت بي طرفي پس ازافشا شدن مسئله شكنجه زندانيان عراقي تاكيد كرد.

وي به مناسبت پايان سال ميلادي تصريح كرد:بايد همه گروههاي عراقي ازاعتماد برخوردارشوند و وزير كشور نمي تواند بر اساس طائفه اي عمل كند.

عرب هاي سني عراق وزير كشوررا به استفاده از شبه نظاميان براي تصويه حساب هاي قديمي با اهل تسنن متهم كردند.

اين درحالي است كه 13 دسامبرگذشته خليل زاد پس از پيدا شدن دو بازداشتگاه كه در آن زندانيان شكنجه مي شدند انتقاد كرده بود.

وي درهمان حال افزود: چنين اقداماتي غير قابل قبول است .

بيان جبر باقر صولاغ شكنجه زندانيان را كم اهميت دانست و گفت : تنها با برخي از زندانيان بد رفتاري شده است اما خليل زاد علنا به مخالفت با او برخواست و گفت براساس گزارشهاي حاصله مي توان به برخي ازنمونه ها اشاره كرد .

ارتش آمريكا دوشنبه اعلام كرد : 5 تن از نيروهاي آمريكا به جرم درپيش گرفتن رفتاربد با زندانيان به دادگاه نظامي احظارشدند و حكم آنها طي يك تا شش ماه آينده صادره خواهد شد واحتمالا دو تن از آنها از خدمت در ارتش اخراج خواهند شد.

بيان باقر جبرصولاغ وزير كشور عراق نيز وقتي كه براي اولين بار شكنجه اين زندانها در مركز بازداشت وزارت كشور كشف شد، گفت كه درباره اين شكنجه ها اغراق شده است.

سفير آمريكا در عراق از دولت عراق خواست دولتي متشكل از تمام قشرها وطوائف عراقي پس از برگزاري انتخابات پارلماني هفته گذشته تشكيل دهد .

وي دركنفرانس خبري افزود : براي موفقيت عراق بايد بين تمام گروهها و طوائف و قشرهاي عراقي همكاري صورت گيرد .

زلماي خليل زاد ابراز اميدواري كرد كه رهبران عراق به هنگام اعلام نتايج نهايي انتخابات دولت وحدت ملي فراگير متشكل از تمام طوائف و گروهها تشكيل دهد .

تحقيقات يك گروه دولتي در عراق نشان مي دهد كه در يك مركز بازداشت در بغداد كه توسط كماندوهاي ويژه وزارت كشور اداره مي شود، 13 تن از زندانيان به شدت مورد شكنجه قرار گرفته اند.