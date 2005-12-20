روز سخت پگاه، پتروشيمي و آذرپيام

به گزارش خبرنگار" مهر" در حالي كه تنها 2 روزازانجام مسابقات هفته دوازدهم گذشته، فدراسيون اقدام به انجام مسابقات هفته سيزدهم خواهد كرد و اينكه چگونه تيم ها بايد آماده بهره گيري مسابقه شوند گويا اهميت چنداني ندارد. اصلا مهم نيست نئوپان كه يكشنبه در چالدوران بازي كرد چگونه بايد استراحت كند وبعد خود را به قم برساند، حالا تمرين جاي خود دارد. به هرحال اميدواريم مسوولين برگزاري پيش از آنكه به برگزاري مسابقه نظر داشته باشند بيشتربه فكر كيفيت باشند. در اين هفته پگاه در تهران ، پتروشيمي درمصاف با سايپا و آذر پيام برابر پرسپوليس كار سختي را پيش رو دارند.

گل گهر سيرجان - صنام

صنام با شكست حريف ديرينه خود ، جان تازه اي گرفته است و هردوتيم به فكر جبران امتيازات از دست داده هستند و دراين راه تنها به فكر پيروزي هستند و بس! اما حريف چهارشنبه صنام ، گل گهر سيرجان است. تيمي كه روز يكشنبه مقابل پتروشمي در 3 گيم بازي واگذار كرد . خليل آزمون بايد براي سرويس هاي خوب صنام 2 دريافت كننده را به زمين اعزام كند. البته نقش رضا ناييني در نقش پاسور تيم نيز اهميت زيادي دارد . چرا كه دفاع صنام منسجم و هماهنگ است و او مي تواند با بازسازي عالي اين دفاع را مهار كند.

آذرپيام اروميه - پرسپوليس تهران

دوتيمي كه بعد از تعطيلات بازيهاي خود را با پيروزي آغاز كردند حالا به مصاف هم مي روند. شاگردان محمد صادقي در تيم پرسپوليس با وجود جواني ، يك بازي هماهنگ و زيبا را به نمايش مي گذارند . توپگيري ، دفاع خوب در داخل ميدان و روي تور دركنارسرويس هاي هدفمند و كنترلي مشخصه بارز قرمزپوشان در اين بازي خواهد بود. در مقابل آذر پيام با بازسازي مهدوي و ضربات كواچ و دراگان در سوي آنتن به يك پيروزي قاطع در خانه مي انديشد. چرا كه باخت در اين ديدار مي تواندآذرپيام را از جمع تيم هاي بالانشين جدول جدا كند.

اتكا قم - نئوپان گنبد

گنبدي ها بعد از چند باخت در هفته هاي اول حالا هماهنگ و روان بازي مي كنند. باي محمد دوجي با استفاده از تعطيلات نيم فصل نقاط ضعف تيم خود را نيز رفع كرد. درچالدوران نيز روزيكشنبه آيدانه را شكست داد با انگيزه فراوان به قم برود. از سوي ديگراتكا تيمي است متحول شده، نشانه هاي اين تغييرات را نيز دربازي با پگاه ديديم. شكست پگاه ، نايب قهرمان فصل كار بزرگي بود كه تيم جوان و كم ادعاي اتكا انجام داد. اين تيم حالا به فكر جدا شدن از مكان دوازدهم جدول است . اتكا اگر مثل روز يكشنبه بازي كند بدون شكست و مي تواند تا نيمه اول جدول خو را بالا بكشد.

پيام مخابرات اگلستان - ذوب آهن اصفهان

تيم كم بضاعت پيام با يك باخت از تهران به گرگان رفت تا فردا از ذوب آهن پذيرايي كند. ميهمان نيز به آذر پيام باخته است. هر دو تيم كه مكانهاي آخر جدول رده بندي را در اختيار دارند براي جبران شكست هفته قبل و سروسامان دادن به اوضاع خود به پيروزي در اين ميدان سخت نياز دارند. البته اگر ذوبي ها پيروز شوند در صورتي كه ساير نتايج به نفع آنها رقم بخورد مي توانند تا 4 پله در جول صعود كنند.

آيدانه چالدوران - برق تهران

آيدانه ميزبان تيمي است كه با يك باخت به چالدوران آمده است و مي خواهد براي اضافه شدن دوباره به جمع مدعيان حريف خود را شكست داد. شايد اين از بدشانسي آيدانه باشد كه دراين شرايط بحراني به مصاف يك تيم با انگيزه هاي فراوان مي رود. برقي ها با ست كوويچ به چالدوران مي روند تا با آيدانه بدون محمودي ديدار كنند. برق در مكان پنجم جدول است و براي اينكه هنوز براي خود شانسي در جمع تيم هاي بالانشين داشته باشد مي خواهد با دست پر به تهران باز گردد.

پيكان تهران - پگاه اروميه

دومين تيم بد شانس هفته سيزدهم پگاه اروميه است. اين تيم با تعويض كادر فني قصد دارد به نتايج بهتري دست يابد و ديديم كه تغييرات مفيد واقع نشد و پگاه درشهر خود به اتكا تيم دوازدهم جدول باخت و حالا بايد درتهران به پيكان بازي كند پيكاني كه خود به صنام باخته در اين ديدارشكست پگاه را هدف قرار داده و بس! اين پيروزي براي يكسال خيلي اهميت دارد و قطعا مهرانپور از تمام توان خود براي رسيدن به آن بهره خواهد برد.

سايپا - پتروشيمي بندرامام

سايپا تيم سوم جدول رده بندي است اما فاصله اندك بين تيم ها دربالاي جدول باعث شد هيچ تيمي احساس امنيت نكند. موحدي درمصاف فرداي خود با پتروشيمي تنها به كسب پيروزي و حداقل حفظ جايگاه خود مي انديشد. سايپا روز يكشنبه مقابل پيام مخابرات چندان مشكل پيدا نكرد تا با فراغ بال به فكر بازي با پتروشيمي باشد. موحدي سرمربي سايپا مي داند كه اگر توپ هاي اول به راحتي در اختيارغياثي پاسورپتروشيمي قرار بگيرد او خوب مي تواند سايپا را با دردسر مواجه كند ، بنابراين با زدن سرويس هاي سنگين و هدفمند سعي در مختل كردن دريافت در زمين حريف خواهد كرد. البته شاگردان برقي در توپ گيري تبحرخاصي دارند و مي توانند با ارايه يك بازي هماهنگ حريف قدرتمند تهراني را شكست دهند.

برنامه كامل مسابقات هفته سيزدهم : چهارشنبه 30/9/84:

* سايپا - پتروشيمي بندرامام ساعت 15 سالن شهداي هفتم تير

* پيكان - پگاه اروميه - ساعت 17 سالن شهداي هفتم تير-

* پيام مخابرات گلستان - ذوب آهن اصفهان ساعت 20/16 گرگان

* اتكا قم - نئوپان گنبد ساعت 20/16 قم

* آذرپيام اروميه - پرسپوليس تهران ساعت 20/16 اروميه

* گل گهر سيرجان - صنام ساعت 20/16 سيرجان