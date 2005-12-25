تكميل تيم اقتصادي دولت كمك بزرگي به بازار بورس كرده است

حيدر مستخدمين حسيني درگفت وگو با خبرنگاراقتصادي خبرگزاري مهرنوسانات شاخص بورس را متاثر از وضعيت اقتصادي در كشورعنوان كرد و گفت : نوسانات شاخص بورس پيش خوان اقتصاد كشور است ، بنابراين هر تحولي كه در اقتصاد كشور رخ دهد تاثيرات فراواني درنوسانات شاخص بورس خواهد داشت.

وي ادامه داد: تعادل در بازارسرمايه زماني حاصل مي شود كه بين عرضه وتقاضا همخواني وجود داشته باشد، بنابراين تعادل در بازار سرمايه نشان دهنده اين امر است كه اوضاع وشرايط اقتصادي در كشور روال منطقي وطبيعي خود را سير مي كند.

رييس هيات مديره بورس اوراق بهادار به جو رواني حاكم در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: اگر سهامي در بازار سرمايه عرضه شود و خريداري براي آن وجود نداشته باشد اين ترديد در بين سهامداران بوجود خواهد آمد كه شايد مشكلي در بازار پيش آمده ، بنابراين هجوم براي فروش بيشتر خواهد شد و شاخصها سير نزولي خواهد كرد.

وي سير نزولي شاخص ها را نشان دهنده بيماري اقتصادي در كشور ذكر كرد و گفت: اگرعكس همين موضوع اتفاق بيفتد يعني اگر شاخص ها مرتب سير صعودي داشته باشند بازهم نشان دهنده بيماري در اقتصاد كشور است. نشان دهنده اين است كه ويروسي در اقتصاد كشور وجود دارد بنابراين اين ويروس را بايد شناسايي كرد تا شرايط تعادلي در بازار برقرار شود.

مستخدمين حسيني نوسان شاخص بورس را يك امر طبيعي در كشورعنوان كرد وگفت: با توجه به تعدد شركتها در بازار سرمايه نمي شود انتظار داشت كه همه شركتها خوب كاركنند وتاثيري از محيط اطراف نداشته باشند.