مجوز اوليه براي حضور سرمايه گذاران كشورهاي عربي در بورس صادر شد

حيدر مستخدمين حسيني در گفت وگو با خبرنگاراقتصادي خبر گزاري مهر ضمن اعلام مطلب فوق خاطرنشان ساخت:با توجه به تدوين آيين نامه جذب سرمايه هاي خارجي در بورس تا كنون با مراجعات زيادي مواجه بوده ايم و در مرحله اول كشورهاي عربي از جمله لبنان،كويت وعربستان مراجعاتي داشتند كه بعضي از كشورها مجوز اوليه را دريافت كردند و ساير كشورها هم اطلاعات اوليه را دريافت كردند.

وي افزود: حوزه بورس كه بخش عمده اي از بازار سرمايه را تشكيل مي دهد،با حضور سرمايه گذاران خارجي شكل جديدي را به خود مي گيرد.

وي ادامه داد:در برنامه چهارم توسعه بند ج ماده 15 به زمينه هاي حضورسرمايه گذارا ن خارجي در بورس اشاره شده بود كه نياز به تدوين آيين نامه داشت و برهمين اساس آيين نامه اي با همكاري وزارت اقتصاد ودارايي ، سازمان بورس وبانك مركزي تدوين شد.

مستخدمين حسيني ادامه داد: طبق اين آيين نامه به خارجيها اجازه داده مي شود توسط مكانيزم تعريف شده اي سرمايه هايشان را وارد كشوركنند وازطريق بانك مركزي وجوهشان را تبديل به ريال بكنند.

وي ضمن اعلام مطلب فوق خاطر نشان ساخت: طبق اين مكانيزم مبالغ ورودي به كشور فرقي نمي كند كه به چه ميزان باشد اما حداكثر سهامي كه سرمايه گذارا ن خارجي مي توانند خريداري كنند 10 درصد سهام يك شركت است .

رييس هيات مديره بورس با بيان اينكه حداكثر ارزش جاري بازار سرمايه ما حدود 40 ميليارد دلار است اذعان داشت: سرمايه گذاران خارجي مي توانند به ميزان 4 ميليارد دلارسهام بخرند.

حسيني ادامه داد :سرمايه گذاران خارجي چون ميزا ن سهامشان به آنها اجازه مديريت را نخواهد داد بنابراين مديريت نمي توانند بكنند، همچنين بعد از3 سال مي توانند اصل سرمايه وسودي را كه به دست آوردند از كشور خارج كنند.

وي تقاضاي سرمايه گذارا ن خارجي را طي اين مدت مثبت ارزيابي كرد وگفت: با ثبات شرايط اجتماعي ، سياسي و همچنين تثبيت برنامه هاي اقتصادي دولت حضور سرمايه گذاران خارجي در بازار بورس ايران افزايش خواهد يافت.

وي در پايان يادآور شد: حضور سرمايه گذارا ن خارجي به افزايش حجم معاملات كمك فراواني خواهد كرد.