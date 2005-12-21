جوسازي مجدد غرب در آستانه برگزاري مذاكرات هسته اي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، در بيانيه اي كه از سوي انگليس به عنوان رياست اتحاديه اروپا صادر شد، آمده است: 25 عضو اتحاديه اروپا اعتقاد دارند بهبود وضع حقوق بشر تنها عاملي است كه مي تواند در رابطه ايران و اروپا موثر باشد.

در ادامه اين بيانيه آمده است: اتحاديه اروپا به شدت نگران است كه وضعيت حقوق بشر در سال هاي گذشته در ايران نه تنها بهتر نشده است، بلكه به بدي نيز گراييده است.

اتحاديه اروپا كه به طور واضحي قصد دارد فضاي گفتگوها را متشنج نمايد، اعلام كرد: تا زماني كه در ايران آزادي انديشه وجود نداشته باشد در هيچ زمينه اي نمي توانيم با اين كشور به نتيجه برسيم.

اين اتحاديه از ايران خواست همزمان با انجام شدن گفتگوهاي هسته اي با اروپا تلاش هايي را براي بهبود يافتن وضع حقوق بشر نيز به انجام رساند.



ادعاي كشورهاي اروپايي مبني بر نقض حقوق بشر در ايران در حالي است كه در اين كشورها بويژه انگليس كه ادعاهاي آنها در دفاع از حقوق بشر و دمكراسي درجهان گوش جهانيان را كر كرده است ،حقوق اقليت ها بويژه مسلمانان به بهانه هايي چون مبارزه با تروريسم و افراط گرايي آشكارا نقض مي شود و اقدامات غير انساني با اين اقليت روز به روز گسترش مي يابد.

همچنين يك ماه پيش وزارت امورخارجه آمريكا با وجود نقض گسترده حقوق مسلمانان و اقليت ها در كشور خود، "ليست سياه" كشورهاي ناقض آزادي هاي ديني را منتشر كرد .

اسامي كشورهاي ايران،چين،ميانمار، كره شمالي، ويتنام، اريتره، سودان و عربستان سعودي در اين ليست مشاهده مي شود.

اين در حالي است كه در آمريكا نقض حقوق بشر و سركوب آزادي هاي ديني به وضوح قابل مشاهده است .

از سوي ديگر، اين كشور از زماني كه به كشورهاي افغانستان و عراق حمله كرده است، دامنه بي حرمتي و اهانت به آزادي هاي ديني را در منطقه گسترش داده است .