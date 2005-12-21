به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، داوري آثار جشنواره تئاتر فجر توسط كانون ملي منتقدان تئاتر ايران در شرايطي رخ مي‌دهد كه از سال گذشته جشنواره تئاتر فجر به صورت غيررقابتي برگزار مي‌شود و امسال نيز قرار است بهترين‌هاي سال 84 در كنار چند نمايش جديد در بخش ميهمان روي صحنه بروند.



كانون ملي منتقدان چند سال است با انتخاب هيأت داوراني از ميان اعضاي خود به بررسي آثار جشنواره تئاتر فجر مي‌پردازد و از برگزيدگان هيأت داوران خود در مراسمي ويژه تقدير به عمل مي‌آورد.



بيست و چهارمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر از اواخر دي ماه آغاز مي‌شود و تا دهه اول بهمن ادامه دارد.