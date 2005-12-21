مدت ماموريت تيم بررسي برنامه نفت در برابر غذا تمديد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نشنال پست كانادا، اين كميته بين المللي كه از سوي پل والكر رئيس سابق خزانه داري آمريكا اداره مي شود، در ابتدا قرار بود در پايان ماه نوامبر به كار خود پايان دهد و اسنادي را كه به دست آورده است، به عراق تحويل دهد.

منابع رسمي و ديپلمات ها اعلام كردند: اما در ماه نوامبر ماموريت اين تيم تا دسامبر و هم اكنون تا مارس سال آينده تمديد مي شود تا اعضاي آن بتوانند با زمان بيشتري كه در اختيار دارند، به بررسي دقيق تر موضوع بپردازند.

اين تيم پيش از اين 2200 شركت در 66 كشور را به گرفتن رشوه از رژيم بعثي سابق عراق و مشاركت در رسوايي برنامه نفت در برابر غذا محكوم كرده است.