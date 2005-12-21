حكم كيميايي به لحاظ انطباق با جامعه معاصر دچار پارادوكس است



محمد تقي فهيم

محمد تقي فهيم، نايب رئيس كانون منتقدان خانه سينما، ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد سبك و ساختار فيلم "حكم" مي گويد : فيلم حكم كيميايي در واقع اثري است كه از الگوهاي فيلم "نوآر" پيروي مي كند ، حال اينكه چقدر خود فيلم توانسته با اين الگو انطباق داشته باشد و در ساختار فيلم موثر باشد، فكر مي كنم در اين خصوص، فيلم فاصله زيادي با آنچه كه بايد از كار در مي آمده، داشته باشد.

اين منتقد سينما مي افزايد : اگر چه در خلق شخصيتهاي محوري " حكم " سعي شده معطوف به رضا معروفي باشد، اما ما شاهد يك حركت پاندول وار در ارائه شخصيتها در طول فيلم هستيم ، در حالي كه و در آثار "نوآر" شاهد يك شخصيت محوري كه ممكن است منفي و ضد قهرمان هم باشد، هستيم و در واقع مي توانند حس همذات پنداري مخاطب را تشديد كنند و احساس برانگيز و دوست داشتني محسوب مي شود، اما اين گونه شخصيت ها در فيلم "حكم" وجود ندارند و كليت اثر به لحاظ نزديكي با جامعه معاصر، دچار يك پارادوكس است.

مسعود كيميايي و ليلا حاتمي پشت صحنه "حكم"

به گزارش "مهر" دبير سرويس هنري روزنامه كيهان در ادامه اين سئوال را مطرح مي كند كه اصلا، آيا در كشور، مي توان فيلم "نوآر" به مفهوم واقعي آن توليد كرد؟ و آيا ما چنين گانگسترهايي در جامعه خود داريم؟ و در ادامه مي گويد : درست است كه در كشور ما هم سرمايه دارهايي وجود دارد، اما آنگونه كه در غرب گانگستر وجود دارد، در كشور ما نظيرش ديده نمي شود .

اين منتقد سينما تاكيد مي كند : در هر صورت ازجانب مسعود كيميايي، تلاشي در جهت بيان علايق شخصي اش به فيلم "نوآر" صورت گرفته است و "حكم" در مجموع و در بين آثار اخير كيميايي، فيلمي منسجم تر و از اين حيث موفق تر از آثار قبلي اوست، اما انتظارات را از مسعود كيميايي برآورده نمي سازد و استقبال از فيلم حكم بيشتر به نام و آوازه كارگردان و گذشته كيميايي مربوط مي شود تا خود فيلم "حكم".

فهيم خاطر نشان مي كند : "حكم" داستان مشخصي ندارد و ساختار آشفته اي نيز در آن به چشم مي خورد، هر چند بازيها به جز يكي دو مورد، خوب و در خدمت فضاي فيلم است .

وي مي افزايد : استفاده از كاراكتر فروزنده ( ليلا حاتمي ) در " حكم " به نظرم اجتناب ناپذير است و كيميايي براي نزديك شدن به نسل جوان، ناگريز است كه از چنين شخصيتهايي در فيلمهايش استفاده كند تا بحران اخلاقي نسل جوان را روايت كند.

فهيم متذكر مي شود : " حكم " آغاز دوباره اي براي سينماي كيميايي بعد از چند سال غبيت و زندگي در خارج از كشور است و احتمالا در آينده، شاهد توليد آثار بهتر و مخاطب پسندتري از سوي اين فيلمساز پرآوازه سينماي ايران خواهيم بود.

گفتني است ؛ فيلم سينمايي " حكم " جديد ترين ساخته مسعود كيميايي با بازي عزت الله انتظامي ، خسرو شكيبايي، ليلا حاتمي، بهرام رادان و ... همن اكنون در سينماها در حال اكران است.

