وي در گفتگو با مهر " ضمن بيان اين مطلب افزود : مهمترين هدف ما در بخش كتاب دفتر انتشارات كمك آموزشي ، تهيه منابع لذت بخش و خواندني براي بچه هاست تا از اين طريق ، رغبت و ميل آنها را براي مطالعه بالا ببريم و اين گرايش را درآنها ماندگار و نهادينه كنيم .

وي در خصوص ارتباط توليد كنندگان اين آثار با طيف گسترده مخاطبان خود در سراسر كشور گفت: ما با بچه ها و معلمين از نزديك ديدار كرده و نقطه نظرهاي آنان را در مورد كتابها و مجلات كمك آموزشي جويا مي شويم. مكاتبات مخاطبين نيز با ما به گونه اي است كه مي توانيم از طريق خواندن و بررسي آنها، ارزيابي دقيقي از عملكرد خود به دست بياوريم.

شاماني درگفتگو با مهر، به طرح راه اندازي باشگاه نويسندگان جوان در دفترانتشارات كمك آموزشي وزارت آموزش و پرورش اشاره كرد وادامه داد : بخشي از مخاطبان ما در مركز بررسي آثار ، حتي در حال ساماندهي و آموزش هستند. اين آموزش و ارتباط با دانش آموزان كه بناست در برنامه بلند مدت ها به يك باشگاه نويسندگان تبديل شود، با دريافت آثار مختلف بچه ها در حوزه هاي نقاشي و شعر و داستان و ... به شكل عملي و اجرايي منظمي به خود گرفته است.

معاون امور كتاب دفتر انتشارات كمك آموزشي وزارت آموزش و پرورش ، لزوم و اهميت نقد از جانب متخصصين را در حوزه كتاب ، مورد تاييد قرار داد و گفت : نقد لازمه حيات ، ماندگاري و اصلاح هر اثر است و اگر با عيب جويي و تخطئه همراه نباشد به طور حتم به رشد و بالندگي كتاب و هر اثر هنري و ادبي ديگر منجر مي شود. اگر چه بسياري از مديران دولتي ، منتقدين را مزاحم خود مي دانند ، اما با اعتقاد به كارآيي نقد ورزي ، از هر نقطه نظر و زاويه ديد انتقادي استقبال مي كنيم .