دانشگاه صنعتي شريف 18 هكتار وسيع تر مي شود

به گزارش گروه اخبار دانشگاهي خبرگزاري مهر با خريد باغ و زمين هاي بلا استفاده واقع در شمال دانشگاه صنعتي شريف، اين قسمت به يك قطعه اصلي بين بلوار" سهرورد" و ديوارضلع شمالي دانشگاه محدود مي شود كه درنتيجه 18 هكتار به مساحت اين دانشگاه افزوده خواهد شد .

مهندس"ريخته گري"مدير امور ساختمان و تاُسيسات دانشگاه صنعتي شريف، گفت: اين‌ طرح‌ در شوراي‌ عالي‌ شهرسازي‌ و معماري‌ و در كميسيون‌ ماده‌ 5 آن‌ شورا به‌ تصويب‌ رسيده‌ و تاكنون‌ تعدادي‌ از قطعات‌ شمال‌ دانشگاه‌ خريداري‌ شده‌ و درغرب‌ بلوار سهرورد هم‌ يك‌ قطعه‌ بزرگ‌ از زمين‌هاي‌ كنار بزرگراه‌ شيخ‌ فضل‌ الله نوري‌ براي‌ احداث‌ پژوهشگاه‌ سيستم‌هاي‌ پيشرفته‌ي‌ صنعتي‌ و پژوهشكده‌ي‌ علوم‌ و فناوري‌ انرژي، خريداري‌ شده‌ كه‌ در حال‌ ساخت‌ هستند . همچنين براي‌ خريد بقيه‌ي‌ زمين‌هاي اين‌ طرح‌ در سال‌81، يك‌ ميليارد تومان‌ اعتبار در اختيار دانشگاه‌ قرار گرفت‌ و در بودجه‌ سال‌ 82 دانشگاه‌ هم‌ مبلغ‌ 4 ميليارد تومان‌ براي‌ اجراي اين‌ طرح در نظر گرفته‌ شده‌ است .

مهندس‌ ريخته‌ گري، هزينه‌ي‌ برآورده‌ شده‌ براي‌ اجراي‌ طرح‌ توسعه دانشگاه صنعتي شريف‌ را چيزي‌ حدود 24 ميليارد تومان‌ اعلام‌ كرد و گفت : نيمي‌ از بودجه‌ مورد نياز از محل‌ بودجه‌ي‌ عمومي‌ كشور در اختيار دانشگاه‌ قرار مي‌گيرد، 6 ميليارد تومان‌ را هم‌ شوراي‌ شهر تامين‌ مي‌ كند و مابقي‌ آن‌ را نيز دانشگاه‌ ازطريق‌ ساير منابع‌ تاُمين‌ خواهد كرد.

مدير امور ساختمان‌ و تاسيسات‌ دانشگاه‌ در مورد زمان‌ اجراي‌ كامل‌ طرح‌ توسعه‌ گفت: مصوبه‌ كميسيون‌ ماده‌ پنج‌ شوراي‌ عالي‌ شهرسازي‌ و معماري، پنج‌ ساله‌ است. سعي‌ ما هم‌ بر اين‌ است‌ كه‌ ظرف‌ 3تا4 سال‌ آينده‌ بتوانيم‌ زمين‌هاي‌ مورد نياز را خريداري‌ كنيم‌ .

مهندس‌ ريخته‌ گري در مورد دلايل‌ اجراي‌ طرح‌ توسعه‌ي‌ دانشگاه‌ گفت‌ : مساحت‌ دانشگاه‌ در حال‌ حاضر چيزي‌ حدود پانزده‌ هكتار است. اين‌ دانشگاه‌ قبل‌ از انقلاب‌ براي‌ تحصيل‌ 700 دانشجو ساخته‌ شده‌ بود ولي‌ الان‌ ‌ حدود 7500 نفر درآن‌ تحصيل‌ مي‌كنند؛ به‌ همين‌ دليل‌ در چند سال‌ گذشته‌ براي‌ توسعه‌ي‌ فضاي‌ كاربري‌ دانشگاه، ساختمان‌هاي‌ مختلفي‌ مثل‌ ساختمان‌هاي‌ جديد دانشكده‌هاي‌ فيزيك، عمران، برق، ‌ ساختمان‌ كتابخانه‌ي‌ مركزي‌ و... ساخته‌ شده‌اند ولي‌ باز هم‌ دانشگاه‌ از اين‌ نظر در مضيقه‌ است. علاوه‌ بر اين‌ احداث‌ ساختمان‌هاي‌ متعدد باعث‌ شده‌ كه‌ دانشگاه‌ به‌ لحاظ‌ فضاي‌ سبز هم‌ كمبود داشته‌ باشد. به‌ طوري‌ كه‌ تنها فضاي‌ سبز تاحدي‌ مطلوب‌ دانشگاه‌ در حال‌ حاضر در قسمت‌ شمال‌ دانشگاه‌ قرار دارد؛ ‌ براي‌ حل‌ اين‌ معضل‌ بايد فكري‌ مي‌شد.

مهندس‌ ريخته‌ گري در مورد برنامه‌ ريزي‌ براي‌ احداث‌ ساختمان‌هاي‌ مورد نياز دانشگاه‌ گفت: قسمت‌ غربي‌ بلوار سهرود بيشتر براي‌ ساخت‌ موسسات‌ پژوهشي‌ و بخش‌ شمالي‌ دانشگاه‌ براي‌ توسعه‌ي‌ سايت‌ فعلي‌ دانشگاه‌ در نظر گرفته‌ شده‌اند همچنين‌ در نظر داريم‌ براي‌ افزايش‌ فضاي‌ سبز دانشگاه ، ‌ ساختمان‌هاي‌ قديمي‌ را كه‌ ارتفاع‌ كمي‌ دارند، تخريب‌ و به‌ فضاي‌ سبز تبديل‌ كنيم.