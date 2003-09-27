دوازدهمين كنگره شعر دفاع مقدس آغاز مي شود

به گزا رش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي كنگره شعر دفاع مقدس ، اين كنگره به مدت دو شب متوالي ميزبان صدها تن از شاعران و نويسندگان و اهالي فرهنگ و ادب كشور خواهد بود .

برپايه اين خبر ، دراين كنگره بيش از پنجاه تن از شاعران منتخب ، به شعرخواني پيرا مون حماسه هاي دفاع مقدس مي پردا زند .

علاوه بر برنامه شعر خواني ، در بخش مقالات نيز ، مقالات برگزيده قرائت مي شود. اين در حالي است كه طي دو روز برگزاري كنگره ، دو ميز گرد تخصصي پيرا مون « ا دبيات و دفاع مقدس » و « ادبيات پايداري » بر پا مي شود .

در ادامه اين گزارش آمده است : براي دوازدهمين كنگره شعر دفاع مقدس ، بيش از 5300 قطعه شعر و بالغ بر 150 عنوان مقاله ادبي رسيده است .

گزينش آثار توسط توسط كميته دا وران ، مركب از عليرضا قزوه ، پرويز بيگي حبيب آبادي و شيرين علي گلمرادي صورت گرفته است .

گفتني است كنگره شعر دفاع مقدس ، با هدف اشاعه و ترويج ارزش ها و فرهنگ دفاع مقدس ، كشف و شناسايي قابليت هاي ادبي جديد و رشد و غناي شعر و ادبيات پايداري ، توسط بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس ، برگزار مي شود.