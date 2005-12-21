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۳۰ آذر ۱۳۸۴، ۲۱:۱۹

مخالفت دولت لبنان با درخواست آمريكا براي استرداد يك عضو حزب الله

فواد سنيوره نخست وزيرلبنان امروز درخواست آمريكا از بيروت براي تحويل محمد علي حماده عضو حزب الله به واشنگتن را مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، محمد علي حماده عضو حزب الله پس از گذران 19 سال از عمر خود در زندان آلمان روز گذشته آزاد شد و به كشورش بازگشت .

نخست وزيرلبنان پس از ديدارش با اميل لحود رئيس جمهوري لبنان دركاخ بعبدا گفت : اساسا امكان درخواست آلمان براي تحويل حماده به آمريكا وجود داشت اما چرا آمريكاييها ازما چنين درخواستي كرده اند؟

وي افزود : اين عضو حزب الله مدت مجازات خود را در زندان آلمان گذرانده است و اقداماتي درلبنان براي وي درنظرگرفته شده است زيرا او تقريبا مدت مجازاتي را كه براي وي درنظر گرفته شده چشيده است .

سنيوره ادامه داده در هر صورت اين مساله به دادستاني مربوط مي شود و در دست مقامات قضايي است .

تلويزيون لبنان اعلام كرد شارل رزق وزير كشور لبنان كميته اي قضائيه اي را براي بررسي مساله حماده تشكيل داده است .

واشنگتن روز گذشته (سه شنبه ) از آزادي محمد علي حماده در آلمان ابرازنااميدي كرد. وي به جرم ربودن يك هواپيماي آمريكايي درسال 1985 و كشتن يك نظامي اين كشوربه حبس ابد محكوم شده بود .

شان مك كورمك سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت : ما از آزادي اين عضو حزب الله تا پيش از پايان مدت مجازاتش نااميد شديم .

وي افزود : واشنگتن از لبنان مي خواهد حماده را تحويل دهد و دراين راستا با مقامات دولت لبنان تماس گرفته است .

دادگاه آلمان اعلام كرد آمريكا براي تحويل اين عضو حزب الله  از آلمان درخواست نكرده است .

حماده 41 ساله روز پنجشنبه  اززندان آلمان آزاد شد و به كشورش بازگشت .

گروهي از لبناني ها از جمله محمد علي حماده در ژوئن 1985 در بيروت هواپيماي بوينگ شركت آمريكايي" تي دبليون اي "  ربودند و "رابرد دين ستيثيم"نظامي آمريكايي وسرنشين اين هواپيما را كشتند.

کد مطلب 268767

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