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۳۰ آذر ۱۳۸۴، ۲۰:۳۵

پرونده برخي مديران سابق بانك مركزي در ديوان محاسبات به اتهام مفاسد اقتصادي بررسي مي شود

پرونده برخي مديران سابق بانك مركزي در ديوان محاسبات به اتهام مفاسد اقتصادي بررسي مي شود

يك عضو كميسيون اصل نود مجلس از پرونده سنگين رانت خواري و مفاسد اقتصادي برخي از مديران ارشد سابق بانك مركزي در ديوان محاسبات خبرداد.

اين منبع آگاه در مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با بيان اين مطلب گفت: برخي مديران سابق بانك مركزي با رانت خواري و رايزني هايي كه با برخي از مسئولان داشته اند، و با دادن مجوزهايي براي تاسيس موسسه هاي اعتباري و مالي از موقعيت شغلي خود در زمينه هاي مختلف از بيت المال براي منافع شخصي و گروهي سوء استفاده كرده اند.

وي با بيان اينكه هم اكنون پرونده اين افراد در ديوان محاسبات در حال بررسي است، اظهار داشت: مراحل اوليه بررسي پرونده اين مديران ارشد بانك مركزي به اتمام رسيده واحكامي نيز صادر شده است  و به نظر مي رسد پس از طي مراحل نهايي و تجديد نظر، حكم قطعي آنها به اتهام فساد اقتصادي و سوء استفاده از بيت المال به زودي صادر شود.

کد مطلب 268770

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