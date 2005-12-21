پرونده برخي مديران سابق بانك مركزي در ديوان محاسبات به اتهام مفاسد اقتصادي بررسي مي شود

اين منبع آگاه در مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با بيان اين مطلب گفت: برخي مديران سابق بانك مركزي با رانت خواري و رايزني هايي كه با برخي از مسئولان داشته اند، و با دادن مجوزهايي براي تاسيس موسسه هاي اعتباري و مالي از موقعيت شغلي خود در زمينه هاي مختلف از بيت المال براي منافع شخصي و گروهي سوء استفاده كرده اند.

وي با بيان اينكه هم اكنون پرونده اين افراد در ديوان محاسبات در حال بررسي است، اظهار داشت: مراحل اوليه بررسي پرونده اين مديران ارشد بانك مركزي به اتمام رسيده واحكامي نيز صادر شده است و به نظر مي رسد پس از طي مراحل نهايي و تجديد نظر، حكم قطعي آنها به اتهام فساد اقتصادي و سوء استفاده از بيت المال به زودي صادر شود.