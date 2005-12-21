دور بعدي مذاكرات ژانويه در وين

به گزارش خبرگزاري "مهر" جواد وعيدي سرپرست هيئت مذاكره كننده ايراني در نشست امروز در وين به خبرنگاران گفت در نشست امروز با اروپايي ها موافقت كرديم كه گفتگوهايمان را در ژانويه ازسر بگيريم .

وي درباره محل برگزاري مذاكرات آينده با اروپايي ها گفت درمورد محل نيز توافق كرديم كه مذاكرات آتي در وين برگزار شود.

وعيدي همچنين به خبرنگاران گفت كه اين ديدارفرصت خوبي براي شناختن نقطه نظرات يكديگر بود.

يك ديپلمات از سه كشور مذاكره كننده با ايران (انگليس - آلمان و فرانسه ) به خبرگزاري فرانسه گفت كه شانس هاي واداشتن ايران به تضمين عدم ساخت سلاحهاي هسته اي از طريق موافقت در مورد رها كردن (غني سازي ) اورانيوم چندان درخشان نيست .

اين ديپلمات اظهار داشت كه دوطرف عملا از ماه آوريل پشت ميز مذاكره ننشسته اند و دولت ايران از آن زمان تغيير كرده است

اين ديپلمات گفت : در هيات ايراني - افراد كاملا جديدي قرار دارند.

ديپلماتي از سه كشور مذاكره كننده اتحاديه اروپايي نيز گفت كه اروپايي ها آماده هستند كه واقع گرا باشند و آنچه را كه مطلوب است با آنچه را كه ممكن است از يكديگر متمايز كنند و برخي كارهاي چرخه سوخت را بپذيرند اما غني سازي را مستثني نمايند. اين ملاقات به منظور فراهم آوردن زمينه براي از سرگيري مذاكرات رسمي براي تضمين تهران مبني بر عدم توليد سلاح هسته اي برنامه ريزي شده بود .