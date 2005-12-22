نيمي از اسرائيلي ها موافق مذاكره با حماس هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، نيمي از اسرائيلي ها بر اين باورند اگرمذاكرات با جنبش حماس به حل مسالمت آميز درگيري ها منجر مي شود، با انجام آن موافق هستند.

براساس نظرسنجي اي كه از سوي موسسه "ترومان" وابسته به دانشگاه اسرائيلي قدس انجام شد ، 50 درصد از كساني كه دراين نظرسنجي شركت كردند، با انجام مذاكرات موافق و 47 درصد هم مخالف هستند.

اين درحالي است كه سران تل آويو با انجام هرگونه مذاكراتي با جنبش حماس مخالف هستند. مقامات اسرائيلي براين مطلب تاكيد دارند تازماني كه جنبش حماس سلاح خود را برزمين نگذارد و برخواسته خود مبني بر تشكيل دولتي فراگير در سرزمين فلسطين به جاي اسرائيل ، تاكيد كند، تحت هيچ شرايطي با اين جنبش به مذاكره نخواهند پرداخت.

دراين نظرسنجي كه 600 تن در آن شركت كردند ، همچنين 53 درصد از شركت كنندگان ، با پيوستن گروه هاي مسلح فلسطيني به نيروهاي امنيتي فلسطين با اين شرط كه دست از حملات خود بردارند نيز موافق هستند و 47 درصد ديگر نيز مخالفت خود را با اين طرح اعلام كردند.

خبرگزاري فرانسه نيز اعلام كرد: "اين درحالي است كه جنبش حماس پيش از اين آمادگي خود را براي انجام مذاكرات با رژيم صهيونيستي اعلام كرده بود."

همچنين روزگذشته يك مقام نزديك به آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي اعلام كرد درصورتي كه حماس در انتخابات پارلماني 25 ژانويه شركت كند، اسرائيل از مشاركت فلسطينان ساكن بخش شرقي قدس در اين انتخابات جلوگيري مي كند.