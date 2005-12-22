به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به كره جنوبي ، تيم هاي ساپا و پيام ارتباطات كه به عنوان نمايندان كشورمان در ششمين دوره رقابتهاي وزنه برداري جام باشگاههاي آسيا شركت كرده بودند پس از كسب عنوان قهرماني و نايب قهرماني اين دوره از مسابقات بامداد امروز سئول را به مقصد امارات ترك كردند. اين دو تيم پس از ورود به فرودگاه دبي چند ساعتي را در امارات خواهند بود و بامداد فردا دبي را به مقصد تهران ترك خواهند كرد.
گزارشهاي خبرنگار اعزامي " مهر" از مسابقات وزنه برداري جام باشگاههاي آسيا - كره جنوبي
تيم هاي سايپا و پيام ارتباطات كره جنوبي را ترك كردند
قهرمان و نايب قهرمان ششمين دوره مسابقات وزنه برداري جام باشگاههاي آسيا كره جنوبي را مقصد تهران ترك كردند.
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