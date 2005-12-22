  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ دی ۱۳۸۴، ۹:۵۴

گزارشهاي خبرنگار اعزامي " مهر" از مسابقات وزنه برداري جام باشگاههاي آسيا - كره جنوبي

تيم هاي سايپا و پيام ارتباطات كره جنوبي را ترك كردند

تيم هاي سايپا و پيام ارتباطات كره جنوبي را ترك كردند

قهرمان و نايب قهرمان ششمين دوره مسابقات وزنه برداري جام باشگاههاي آسيا كره جنوبي را مقصد تهران ترك كردند.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به كره جنوبي ، تيم هاي ساپا و پيام ارتباطات كه به عنوان نمايندان كشورمان در ششمين دوره رقابتهاي وزنه برداري جام باشگاههاي آسيا شركت كرده بودند پس از كسب عنوان قهرماني و نايب قهرماني اين دوره از مسابقات بامداد امروز سئول را به مقصد امارات ترك كردند. اين دو تيم پس از ورود به فرودگاه دبي چند ساعتي را در امارات خواهند بود و بامداد فردا دبي را به مقصد تهران ترك خواهند كرد.

کد مطلب 268836

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها