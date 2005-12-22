انگليس از حضور طولاني نيروهاي ائتلاف در عراق خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شينهوا، جرمي گرين استاك در گفتگو با اسكاي نيوز شبكه خبري انگليس گفت :" من تصور مي كنم كه شورش در عراق تا پنج سال ديگر به حيات خود ادامه دهد. زيرا افراد، تجهيزات و انگيزه شورشيان سني ، بعثيها ، طرفداران صدام و جنگجويان خارجي همچنان وجود دارد " .



وي افزود : "من تصور مي كنم كه نيروهاي ائتلاف تا آغاز سال 2007 در شش تشكل باقي بمانند و ممكن است تا قبل از اينكه آخرين نيروهاي ائتلاف عراق را ترك كنند تا چند سال ديگر در عراق حضور داشته باشند ".



سفير سابق انگليس در عراق همچنين در اين گفتگو ضمن يادآوري ارزيابيهاي پيشين خود خاطر نشان كرد: خيلي زود است كه نتيجه گيري كنيم كه آيا اين جنگ ارزش خشونت و بي قانوني را كه پس از سقوط صدام به ودجود آمده است، دارد يا نه ؟



گرين استوك همچنين از عدم يادآوري نواقص و ناتوانايي ها پيش از شروع جنگ عراق انتقاد كرد .



اين در حالي است كه توني بلر نخست وزير انگليس گفته بود كه عقب نشيني نظاميان انگليسي احتمالا از سال آينده به صورت تدريجي انجام خواهد شد اما اين مساله به شرائط ميداني بستگي دارد.

وزيردفاع انگليس هم در بيانيه اي در واكنش به اظهارات رئيس جمهوري عراق كه از احتمال خروج نظاميان انگليسي از عراق در سال آينده خبر داده بود، اعلام كرد كه ممكن است اين روند سال آينده اتفاق بيفتد.

جان ريد وزير دفاع انگليس در واكنش به اظهارات جلال طالباني رئيس جمهوري عراق در بيانيه اي كه از شبكه خبري اسكاي نيوز منتشر شد، اعلام كرد : سربازان انگليسي ظرف يكسال آينده امور امنيتي را به نيروهاي عراقي واگذار خواهند كرد .

در حال حاضر هشت هزار نظامي انگليسي كه اكثر آنها در بصره مستقر هستند از زمان جنگ آوريل 2003 در عراق حاضر هستند كه تاكنون 97 تن از آنها در حملات مسلحانه كشته شده اند.



دو نالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا كه به افغانستان سفر كرده است، اعلام كرد كه خروج شتابزده از افغانستان يا عراق موجب افزايش تروريستها و خطر حمله به آمريكا خواهد شد .



رامسفلد روز دو شنبه كاهش تعداد نظاميان آمريكايي در افغانستان را اعلام كرد . اين اقدام بر اثر افزايش مخالفت نمايندگان كنگره و افكار عمومي آمريكا در خصوص حضور نظاميان آمريكايي در عراق و افغانستان انجام شد.