دومين نمايشگاه تخصصي صنعت تبليغات در مشهد برگزار مي شود

به گزارش خبرنگاراقتصادي مهر،دومين نمايشگاه تخصصي صنعت تبليغات و اولين نمايشگاه روابط عمومي در اواسط ديماه سالجاري از 14 ديماه به مدت پنج روزدرمحل دائمي شركت نمايشگاههاي بين المللي مشهد برگزارمي شود.

براساس اين گزارش اين نمايشگاه با هدف معرفي روابط عمومي هاي توانمند و فعالان و برترين هاي عرصه تبليغات در بخشهاي طراحي گرافيك و بسته بندي و مشاوره و برنامه ريزي و رسانه و ابزارهاي اطلاع رساني برگزار مي شود.

اين گزارش مي افزايد: نمايش تبليغات محيطي و ديجيتالي مولتي مديا،تيزر،نشر،عكس تبليغاتي ،مراجع و بانك هاي اطلاعاتي ،هدايا و ابزارهاي تبليغاتي، دكوراسيون نمايشگاهي و اداري و محصولات فرهنگي و هنري از برنامه هاي جنبي اين نمايشگاه مي باشد.