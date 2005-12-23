تاخير در تشكيل جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تاثير مخربي در بخش پژوهش و فناوري خواهد داشت

"حميد سعادت" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: با توجه به اين كه در آستانه بسته شدن بودجه سال 85 قرار داريم، شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري كه مسئوليت سياستگذاري علوم و فناوري در كشور را بر عهده دارد، بايد هرچه زودتر سياست ها و برنامه هاي خود را اعلام كند.

وي اظهار داشت: در صورت تشكيل نشدن جلسه شوراي عالي تا يك ماه ديگر و قبل از بسته شدن بودجه 85، با آثار مخربي در بحث تحقيقات و توسعه كشور مواجه مي شويم.

نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسلامي گفت: يكي از الزامات شكل گيري جلسه شوراي عالي، تحقق بودجه پژوهشي 2/1 درصد است. اين مبلغ بايد در سال آينده به بخش پژوهش اختصاص يابد در غير اين صورت، اقتصاد دانايي محور محقق نمي شود و به دنبال آن برنامه چهارم توسعه نيز ديگر محلي از اعراب نخواهد داشت.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس افزود: در صورتي كه سياست هاي علوم در شوراي عالي راهبردي نشود، اين شورا نمي تواند متولي بودجه تحقيقات باشد و نظارت بر اين امر صورت نمي گيرد.

وي در ادامه تصريح كرد: يكي از نقش هاي دانشگاه ها، كار آفريني است كه شوراي عالي علوم، تحقيقات بايد در اين زمينه نيز سياست ها، برنامه ريزي ها و بودجه گذاري را انجام دهد.

"سعادت" با بيان اينكه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس فعال شدن شوراي عالي را از وزير علوم خواستار شده است، افزود: وزير علوم قول فعال شدن شوراي عالي را به مجلس داده اما هنوز زمان مشخصي براي تشكيل جلسه در دولت جديد، مشخص نشده است.

وي يادآور شد: تعويق افتادن جلسه تا حدي به دليل جابجايي دولت و روي كار آمدن دولت جديد طبيعي است. دولت جديد در حال شكل گيري است.