دانشگاه آكسفورد شرايط تحصيل براي اقشار كم درآمد را فراهم كرد // تسهيلات مالي دانشگاه آكسفورد براي دانشجويان سال جديد اعلام شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، مسئولان دانشگاه آكسفورد سعي دارند اطمينان كسب كنند كه هيچ يك از دانشجويان انگليس به دليل عدم برخورداري از امكانات مادي، از تحصيل محروم نشوند. به همين منظور اين دانشگاه بورسيه اي براي دانشجويان دوره ليسانس در نظر گرفته است. اين بورسيه به دانشجوياني تعلق مي گيرد كه درآمد خانوادگي آنها كمتر از 37 هزار و 425 پوند باشد. اين طرح قرار است براي آن دسته از دانشجوياني به كار گرفته شود كه از سال 2006 قصد ورود به دانشگاه را دارند.

اين بورسيه براي دانشجوياني كه خانواده هاي كم درآمدي دارند (خانواده هايي با درآمد از صفر تا 17 هزار و 500 پوند)، در سال اول 4 هزار پوند و در سال هاي بعدي 3 هزار پوند خواهد بود. همچنين دانشجوياني كه خانواده آنها از درآمد 17 هزار و 501 تا 22 هزار و 499 پوند برخوردارند در سال اول 3 هزار پوند و در سال هاي بعدي 2600 پوند دريافت مي كنند و بالاخره اينكه دانشجوياني كه از 22 هزار و 500 تا 37 هزار و 425 پوند درآمد خانوادگي برخوردارند، بين 2500 پوند در دوران تحصيلشان كمك هزينه تحصيلي دريافت مي كنند.

در سال تحصيلي 2007 - 2006 كليه دانشجويان انگليسي صرف نظر از درآمدشان، از حق دريافت وام تا سقف 3 هزار و 304 پوند برخوردار خواهند شد. سقف اين وام براي آن دسته از دانشجوياني كه از كمك هزينه تحصيلي HE (رقمي بين هزار و 200تا دو هزار و 700 پوند) استفاده مي كنند تا 1200 پوند كاهش خواهد يافت.

دانشگاه آكسفورد دانشجويان خود را از جنبه هاي ديگر نيز تامين مي كند. به عنوان مثال به آن دسته از دانشجوياني كه اولين سال تحصيلشان را با موفقيت سپري كرده باشند وام پرداخت مي كند. همچنين به دانشجوياني كه مجبورند براي اجراي پروژه هاي دانشگاهي در ايام تعطيل نيز در دانشگاه حضور داشته باشند كمك هزينه مي دهد. همچنين هزينه سفر به دانشجوياني پرداخت مي شود كه براي انجام كارهاي دانشگاهي مسافرت مي كنند.

هزينه خريد كتاب نيز براي دانشجويان اين دانشگاه در نظر گرفته مي شود. همچنين فرصت هاي شغلي به صورت نيمه وقت و تمام وقت براي دانشجويان مهيا مي شود، بدون آنكه لطمه اي به وضعيت تحصيلي آنها وارد سازد.

شهريه سالانه دانشگاه آكسفورد در سال 2006 همچون اكثر دانشگاه ها 3 هزار پوند خواهد بود.