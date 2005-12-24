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۳ دی ۱۳۸۴، ۱۷:۲۱

تعداد متقاضيان حضور در دانشگاه استنفورد افزايش يافت

تعداد متقاضيان حضور در دانشگاه استنفورد 4 درصد افزايش يافته است. اين استقبال به مدد اجراي برنامه اي به نام انتخاب در اين دانشگاه صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين سيستم به دانشجويان اين فرصت را مي دهد كه دانشگاه استنفورد را به عنوان بهترين فرصت تحصيلي خود انتخاب كنند.

تعدادي از دانشجويان اين دانشگاه از ميان 4 هزار و 503 دانشجوي اين دانشگاه براي حضور در كلاس 2010 اين دانشگاه كه جنبه علمي ويژه اي دارد، انتخاب شدند. اين افراد تا اول ماه مي 2006 فرصت دارند مدارك خود را تحويل داده و در اين كلاس ثبت نام كنند.

حضور اين دانشجويان در اين كلاس، وجهه و جايگاه خاصي را براي دانشجويان دوره ليسانس دانشگاه استنفورد به ارمغان خواهد آورد.

کد مطلب 268998

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