فرانسه تشكيلات خودگردان فلسطين و اسرائيل را به همكاري با يكديگر فرا خواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، " ژان باتيست متي" سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه گفت : در حالي كه تنها كمتر از يك ماه به موعد برگزاري انتخابات پارلماني فلسطين باقي مانده است، فرانسه دعوت خود را از طرفين براي برگزاري انتخابات به شكل طبيعي تكرارمي كند .

وي با اشاره به اينكه اين همكاري بايد به طورخاص به ساكنان قدس شرق اجازه شركت در انتخابات را بدهد،افزود : همكاري سريع طرفين براي تضمين روند برگزاري انتخابات و راي گيري در اين منطقه ضروري به نظر مي رسد .

اين درحالي است كه آمريكا روز گذشته اسرائيل و تشكيلات خودگردان فلسطين را به حل اختلافات خود بر سربرگزاري انتخابات پارلماني در قدس از طريق گفتگو فرا خوانده بود.

رژيم صهيونيستي روز گذشته اعلام كرد درصورت شركت جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) در انتخابات پارلماني مانع از برگزاري راي گيري در قدس شرقي خواهد شد .

خبرگزاري فرانسه اعلام كرد: فلسطينيان قدس شرقي را پايتخت دولت آينده خود مي دانند.

رژيم صهيونيستي درادامه تلاشهاي خود براي به شكست كشاندن انتخابات آتي فلسطين در 25 ژانويه( 5 بهمن) مخالفت خود را با شركت فلسطينيان ساكن قدس شرقي در اين رويداد اعلام كرد.



يك مسئول ارشد دفتر نخست وزير رژيم صهيونيستي اعلام كرد كه اسرائيل به فلسطيني هاي ساكن قدس شرقي اجازه مشاركت درانتخابات را نمي دهد.