نتايج نظر سنجي دانشگاه مريلند درخصوص حمله آمريكا به عراق در 6 كشور عربي: 78 درصد ؛ اشغال عراق تروريسم را افزايش داده است / 69 درصد ؛ هدف اصلي آمريكا تقويت اسراييل و تضعيف كشورهاي اسلامي بود / انرژي اتمي حق ايران است و فشارها بر اين كشور بايد متوقف شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، جامعه آماري اين نظرسنجي شامل 800 نفر در هر يك از كشورهاي مصر، مغرب و عربستان ، 500 نفر در هر يك از كشورهاي اردن و لبنان و 217 نفر در امارات بوده است. حاشيه خطاي اين نظرسنجي نيز بين 5/3 تا 5/4 درصد در اين كشورها اعلام شده است.

برخي از نتايج نهايي استخراج شده از اين نظرسنجي به شرح زير است:

- 69 درصد از جامعه آماري در اينكه هدف آمريكا گسترش دمكراسي است، شك دارند و معتقدند كه اهداف آمريكا رسيدن به نفت، حمايت از اسرائيل، تسلط بر منطقه و تضعيف جهان اسلام است.

- در مورد عراق 58 درصد از اين افراد معتقدند كه در عراق دمكراسي از قبل ضعيف تر شده است و از هر 4 نفر 3 نفر مي گويند كه وضعيت بدتر شده است.

- 78 درصد از جامعه آماري معتقدند كه به خاطر اشغال عراق توسط آمريكا در سال 2003 تروريسم افزايش يافته و 4 نفر از هر 5 نفر نيز معتقدند كه جنگ موجب تضعيف صلح در منطقه شده است.

- اكثريت جامعه آماري بزرگترين تهديد را براي كشور خود اسرائيل و آمريكا مي دانند.

- همچنين در پاسخ به اين سوال كه دوست داريد كدام كشور ابرقدرت جهان باشد، 21 درصد فرانسه، 13 درصد چين، 10 درصد آلمان، 10 درصد پاكستان، 7 درصد انگلستان، 6 درصد آمريكا و 5 درصد روسيه را انتخاب كرده اند.

به گزارش "مهر"، در رابطه با ايران هم ، اكثر جامعه آماري گفته اند كه ايران حق دارد برنامه هسته اي داشته باشد و بايد فشارهاي بين المللي بر اين كشور متوقف شود و فقط 21 درصد جامعه آماري خواستار ادامه فشار بر ايران براي متوقف كردن برنامه هاي هسته اي ايران هستند و به عبارتي 79 درصد اين رويكرد را نتيجه بخش نمي دانند.

بدين ترتيب بادي گفت كه نتايج اين نظرسنجي با توجه به گستردگي سطح آن در ميان كشورهاي عربي بيانگر اين است كه مردم كشورهاي مسلمان بويژه عرب از دريچه سياست هايي كه آمريكا در قبال عراق و رژيم صهيونيستي اعمال مي كنند، به دولتمردان ايالات متحده آمريكا در خارج مي نگرند و عليرغم تمام تلاشهايي كه آمريكايي ها به عمل آورده اند كه چهره آمريكا در خارج، بويژه در جهان اسلام را بهبود بخشند و حتي با تعيين نماينده ويژه از سوي وزارت خارجه براي اين كار، همچنان آمريكا نزد افكار عمومي منفور است.

اين در حالي است كه اين روزها در جامعه آمريكا از دولتمردان اين كشور به خاطر اشغال عراق و سياست اين كشور انتقادهاي شديدي به عمل مي آيد و اقدامات اين كشور به شدت زير سوال رفته است.