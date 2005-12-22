مذاكرات "اوپك" و چين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين مقامات گفتند كه چين در صدد است تا اوپك تضمين كند كه مي تواند به طور مداوم انرژي درخواستي اين كشور را در اختيار آن قرار دهد.

شيخ احمد فهد الصباح وزير نفت كويت كه دبيركل فعلي اوپك است، در ديدار با "زنگ پيوآن" معاون نخست وزير و "ماي كاي" رئيس سازمان برنامه ريزي اقتصادي چين ، راههاي تامين انرژي براي اقتصاد رو به رشد اين كشور را مورد بررسي قرار دادند.

در بيانيه مشتركي كه پكن و اوپك منتشر كردند،آمده است كه طرفين چارچوبي را براي همكاريها و تبادل نظر در خصوص مسئله انرژي به ويژه امنيت تهيه و تقاضاي انرژي به منظور افزايش ثبات بازار ايجاد كردند.

رئيس اوپك همچنين درباره رقابت اوپك با روسيه براي صادرات نفت به چين گفت: هدف، گفتگو با چين بود تا بتوانيم امنيت تهيه انرژي را با قيمتي با ثبات فراهم آوريم و هرگز درصدد افزايش بازاهاي صادراتي براي اوپك درچين نيستيم.

وي گفت : ما به دنبال بازارهاي بزرگتر نيستيم بلكه به دنبال همكاري هستيم و خوشحاليم از اينكه چين روابط خوبي با روسيه و قزاقستان دارد و اين دو مي توانند منبعي اصلي براي تامين انرژي براي پكن باشند.

روسيه سال گذشته 8/5 ميليون تن نفت خام از طريق راه آهن در اختيار چين قرار داد و برنامه ريزي شده است تا اين ميزان به 8 ميليون تن افزايش يابد.

همچنين در سالهاي اخير چين با رشد اقتصادي خير كننده تبديل به يكي از متقاضيان اصلي نفت در جهان شده و اين مسئله علاوه بر اينكه سبب افزايش بي رويه قيمت نفت گرديده بلكه باعث نگراني مصرف كنندگان غربي بويژه اروپايي نيز شده است كه بسياري از آنها داراي ذخاير نفتي نيستند و تقريباً تمام نفت و انرژي مورد نياز خود را از خارج وارد مي كنند.