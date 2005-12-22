حتي اگر بوش و پرز هم مرا محاكمه كنند اهميت نمي دهم / شخصيت صدام در لباسش نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، ديكتاتور سابق عراق براي طفره رفتن از قبول مسئوليت جنايات بي شماري كه در زمان حكومت ظالمانه وي ارتكاب شد، به فرافكني روي آورد.

صدام در جلسه امروز محاكمه خود مدعي شد كه " حتي در صورتي كه شيمون پرز يا جرج بوش وي را محاكمه كنند، هيچ اهميتي به آن نخواهد داد."



وي خطاب به قاضي دادگاه گفت : " براي من مهم نيست كه پرز(معاون نخست وزير رژيم اسرائيل) يا بوش (رئيس جمهوري آمريكا) به اينجا بيايند و ما را محاكمه كنند."



صدام هنگامي كه تماشاگران حاضر در دادگاه به هنگامي كه وي، برزان تكريتي را برادر ناتني خود ناميد، به وي خنديدند، برآشفت.



وي به برزان گفت : "بگذار ميمونها( حضار دردادگاه) بخندند، براي شير اهميتي ندارد كه ميمونها در درختان بخندند،..."



كه سرانجام قاضي زركار امين رئيس دادگاه مداخله كرد و از نگهبانان خواست، افرادي را كه مشكل آفرين هستند، اخراج كنند.



ديكتاتور سابق عراق گفت : " صدام در دمكراسي آمريكايي كه در عراق بزرگ رسوا شد، از ساعتش محروم شد، ساعتي كه يكي از دختران آواره اي به من هديه كرد، به همراه مقداري پول از من به سرقت بردند."



وي افزود:" نگذاشتند كه صدام لباسهايي بپوشد تا شما وي را مقايسه كنيد، دشداشه (لباس مخصوص عربها) كه من پوشيده ام، تكه تكه كردند، آنها گمان مي كردند كه با اين كار مرا كوچك كرده اند، در حالي كه نمي دانند كه شخصيت صدام در لباسش نيست، و اين ننگي براي آنها است و مايه بزرگي من ."



صدام گفت : " من مي خواهم تا شاهد و شكايت كننده بيايند تا به سخنان آنها گوش كنم تا ميان آنچه روي داده و مي دهد، مقايسه اي صورت گيرد تا قلبم آرام گيرد."

جلسه امروز دادگاه صدام در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، اما رئيس دادگاه دستور داد نشست بعدالظهر پشت درهاي بسته برگزار شود كه علت اين تصميم مشخص نشده است.



خبرنگاران و عكاسان با اين تصميم قاضي زركار امين اجازه حضور در جلسه بعدالظهر دادگاه رسيدگي به جنايات صدام را پيدا نكردند.