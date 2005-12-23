هشتمين تساوي احسان قائم مقامي و كريشنان ماسبكيران

به گزارش خبرنگار" مهر" دراصفهان دراين رويارويي تيم ملي هندوستان كه ازچهاراستاد بزرگ بين المللي بهره مي گرفت درمقابل تيم ملي ايران كه از 2 استاد بزرگ بين المللي يك استاد بين المللي و يك استاد فيده بهره مي برد با تساوي 2 بر 2 متوقف شد.

درجذابترين رويارويي ديداراحساس قائم مقامي و كريشنان ساسبكيران كه سابقه قهرماني دررقابتهاي آسيايي را دارند توجه همگان را جلب كرده بود كه با تساوي به پايان رسيد. اين دو قهرمان شطرنج آسيا تاكون در رقابتهاي مختلف نه بازي مقابل هم قرارگرفته اند كه تاكنون هشت ديداربا تساوي همراه بوده و تنها دريك مسابقه احسان قائم مقامي شكست را پذيرفته است.

احسان قائم مقامي در رده 2 هزار و 586 رنكينگ شطرنج جهاني قراردارد و كريشنان ساسبكيران دررده 2 هزار و663 اين رنكينگ قرارگرفت است.