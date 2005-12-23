بيكار نگذاشتن سرمايه و فعاليت اقتصادي سالم يك اصل مهم اعتقادي است

حجت الاسلام و المسلمين محمد تقي مصباحي مقدم، استاد دانشگاه امام صادق(ع) و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ، در خطبه هاي پيش از نماز جمعه اين هفته ، به بيان ادامه مباحث دنباله دار "اقتصاد اسلامي" پرداخت.

مصباحي مقدم ضمن اشاره به تاكيدات ائمه اطهار (ع) بر فعاليت اقتصادي سالم ، گفت: "اصلاح مال" جزو خصوصيات مومن است؛ مومن، مالش را رها نمي كند.

وي با نقل حديثي از حضرت امام صادق(ع) كه "هرگاه خداوند اراده خيري براي بنده اي كند، معيشت او را آسان مي كند"، ادامه داد : براي تامين معاش تلاش كنيد ، اما نبايد اين تلاش طوري باشد كه انسان را در تنگنا و فشار و سختي قرار دهد، خيال نكنيد هرچه بيشتر كار كنيد، بيشتر پول درمي آوريد، روزي را خدا قسمت مي كند.

مصباحي مقدم، كه عضو "جامعه روحانيت مبارز" نيز مي باشد، گفت : سرمايه گذاري باعث مي شود انسان از آدمهاي پست و لئيم بي نياز شود، بيكار نگذاشتن اموال و اصلاح مال ، راكد نماندن اموال و سرمايه يك اصل مهم اعتقادي -اقتصادي است.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به احاديثي در اين خصوص گفت: هركس كه زمين دارد، خود زراعت كند يا به برادر مسلمانش بدهد كه زراعت كند.

وي افزود: سرمايه كه فعال شد، نيروهاي انساني را به كار مي گيرد و باعث شكوفايي جامعه مي شود.

اين صاحبنظر اقتصاد اسلامي ضمن "حكم حكومتي" خواندن بعضي از دستورات اقتصادي صدر اسلام، گفت : اموال خود را براي تجارت و سرمايه به سفيهان ندهيد، نمي توان به شرابخوار و فاسد براي تجارت و بازرگاني اعتماد كرد.

مصباحي مقدم در پايان از ستاد اقامه نماز جمعه تهران، بخاطر ارائه اين فرصت تشكر و قدرداني كرد.