ايران از نظر رشد اقتصادي در جهان بيستم شد



به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بانك جهاني، رشد اقتصادي ايران در سال 2005 به 6 درصد رسيد كه نسبت به رقم 6.5 درصدي سال گذشته كاهشي نيم درصدي نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش، در حاليكه ايران در سال 2004 با رشد اقتصادي 6.5 درصدي در رتبه شانزدهم بالاترين رشدهاي اقتصادي جهان قرار داشت، در سال 2005 به رتبه بيستم سقوط كرده است.

با اين وجود، ايران در سال جاري ميلادي نيز همچون سال گذشته بالاترين رشد اقتصادي را در سطح خاورميانه دارد.

اين گزارش حاكي است، ايران طي فاصله سالهاي 2000 تا 2004 نيز با رشد متوسط 6.2 درصدي در رتبه بيستم جهان قرار داشت.

بر پايه همين گزارش، در سال 2005 كشور اوكراين با رشد 12 درصدي بالاترين رشد اقتصادي را در سطح جهان داشته است.

پس از اوكراين نيز بالاترين رشد اقتصادي به ترتيب به كشورهاي آذربايجان با 10.2 درصد، ارمنستان با 10.1، چين با 9.5، قزاقستان با 9.4، اروگوئه با 9، ونزوئلا با 9، روماني با 8.1، و لتوني با 8 درصد تعلق دارد.

بانك جهاني همچنين رشد اقتصادي تركيه را 8 درصد، روسيه 7، هندوستان 7، پاكستان 6، الجزاير 5.9، تونس 5.3، اردن 5.2، مصر 4.3، و مراكش 3.3 درصد اعلام كرده است.

