دوره دكتري رشته كتابداري و اطلاع رساني ايجاد مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اين شورا همچنين با پذيرش دانشجو براي مقطع كارشناسي ارشد در رشته زبان و ادبيات روسي در دانشگاه تهران، فيزيك در دانشگاه تربيت معلم سبزوار، تحقيقات آموزشي ( بصورت نوبت دوم شبانه و يا بورسيه دستگاههاي اجرايي) در دانشگاه شهيد باهنر كرمان ، حسابداري در دانشگاه فردوسي مشهد و زيست شناسي با گرايش جانوران دريا كه جايگزين رشته بيولوژي ماهيان دريا مي شود، در دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر موافقت كرد .

همچنين در مقطع كارشناسي ارشد، ايجاد رشته هاي علوم تربيتي با گرايش تكنولوژي آموزشي و برنامه ريزي درسي در دانشگاه اراك، مهندسي عمران با گرايش راه و ترابري در دانشگاه بين المللي امام خميني، شهرسازي با گرايش طراحي شهري در دانشگاه تربيت مدرس، روانشناسي صنعتي و سازماني( بصورت نوبت دوم شبانه يا بورسيه دستگاههاي اجرايي) و معماري و شهرسازي، در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز به صورت يكبار پذيرش دانشجو مورد موافقت شوراي گسترش رشته هاي دانشگاهي قرار گرفت .

اين شورا براي مقطع كارشناسي رشته هاي مهندسي برق با گرايش قدرت در دانشگاه شهيد باهنر كرمان به صورت قطعي، فيزيك، زبان، ادبيات عربي و مشاوره و راهنمايي با گرايش مشاوره به صورت قطعي براي دوره هاي نيمه حضوري و نيز رشته مهندسي دريا با گرايش كشتي سازي براي دوره هاي نوبت دوم شبانه يا بورسيه دستگاههاي اجرايي، در دانشگاه صنعتي مالك اشتر و رشته رشد و پرورش كودكان پيش دبستاني با دو گرايش كودكان عادي و كودكان داراي نياز ويژه، بصورت يكبار پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي موافقت كرده است .

همچنين در مقطع كارشناسي ناپيوسته، شورا يكبار پذيرش دانشجو براي رشته علمي_كاربردي صنايع چوب با گرايش سازه هاي چوبي را در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به تصويب رساند .

اين شورا همچنين در زمينه ايجاد مراكز آموزش عالي و پژوهشي، با ايجاد پژوهشگاه صنعت نفت وابسته به وزارت نفت، مركز تحقيقات بتن - متب _( بخش خصوصي) با دو گروه پژوهشي فناوري بتن و مهندسي بتن، گروه پژوهشي خدمات بهداشتي و سلامت اجتماعي چابهار وابسته به دانشگاه تربيت مدرس ( كه از منابع دولتي استفاده نكرده و از طريق درآمد هاي اختصاصي و اجراي پروژهاي تحقيقالتي اداره مي شود) و پژوهشكده اسناد با گروههاي پژوهشي تحقيقات آرشيوي، تحقيقات حفظ و نگهداري اسناد و تحقيقات تاريخي، وابسته به سازمان اسناد ملي ايران، موافقت قطعي خود را اعلام كرد .

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