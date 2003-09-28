فردا در تاريخ

سالگرد شهادت عبدالكريم هاشمي نژاد :

عبدالكريم هاشمى نژاد در سال 1311ه ش در خانواده اى مذهبى و درشهرستان بهشهر چشم به جهان گشود . وي در حوزه علميه آيه الله كوهستانى در نزديكي بهشهر تحصيلات مقدماتي را به پايان برد وپس از طي موفقيت آميز مقدمات علوم، به قم رفت در درس خارج فقه بزرگانى چون امام خمينى ( ره ) و مرحوم آيه الله بروجردى شركت جست . هاشمى نژاد درزندگي خويش فقط به تعلم اكتفا نكرد به گونه اي كه مي توان گفت لحظه هاي زندگي او همواره توام با مبارزه عليه ظلم و ستم رژيم ستمشاهي بوده است . با تصويب لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى واعلام به اصطلاح انقلاب سفيد شاه ، مبارزه روحانيت به رهبرى امام خمينى ( ره ) اوج گرفت و هاشمى نژاد نيز مبارزه سياسى اش را با سخنرانيهاى افشاگرانه اش عليه رژيم ستمشاهي تشديد نمود تا اينكه در ماجرا ي خونبار 15 خرداد 1342 دستگير و روانه زندان شد. اما او پس از آزادي مبارزه را رها نكرد به گونه اي كه در مدت مبارزه اش عليه رژيم پهلوي پنج بار روانه زندان شد. مبارزات فرهنگي شهيد هاشمي نژاد ، اما بعد وسيعتري از زندگي اورا به خود اختصاص مي دهند . وي در سال 1337 و در بيست و شش سالگى ، مبارزه فرهنگي خود را عليه فرهنگ منحط غربى شروع كرد ونخستين اثر قلمى خود را تحت عنوان دكتر و پير منتشر كرد . او در ميان مطالب مطرح شده در اين كتاب به بيان ارزشهاو دفاع از شريعت اسلامي مى پردازد. مشكلات مذهبى روز، درسى كه حسين به انسانها آموخت ، پاسخ به مشكلات جوانان ، اصول پنجگانه اعتقادى ، راه سوم بين كمونيزم و سرمايه دارى ، ضرورت تشكيلات ، مبارزه با جهل و ما د يت ، قرآن و كتابهاى ديگر آسمانى ، رهبران راستى ، مسائل عصر ما ، ولايت فقيه ، زهرا مكتب مقاومت ، رسالت انقلابى امام حسين ، تقريرات اصول آيت الله شيخ على كاشانى ، غروب آفتاب اند لس و مشكلات جنبى و چاره آن در اسلام ازديگر آثار استاد هاشمى نژاد است .آن استاد فرزانه در فاصله سالهاى 1354 تا 1356 در زندان مشهد ضمن برخورد و گفتگو با گروههاى سياسى توانست حتي در اين مكان نيز به وظيفه شرعي خود و دفاع از آيين هميشه جاويد اسلام در برابر كمونيست ها دفاع كند . در سال 1357 مبارزات و خدمات بى شائبه و مجاهدتهاى مخلصانه آن بزرگمرد مورد تقدير و تشكر حضرت امام خمينى واقع شد. امام خميني ره در نامه اى خطاب به وى فرمود: من چشمم به افرادى چون شما روشن است . آن عالم رباني كه سالها ي سال بود كه درشهر مقدس زندگي مي كرد و از اركان انقلاب در مشهد به حساب مي آمد. وي در آن شهر مقدس به تعليم و تربيت شاگردان نيز همت گمارد . پس از شكست حصر آبادان و در آستانه برگزارى سومين انتخابات رياست جمهورى ، منافقين با هدف تضعيف روحيه مردم ، ترور شخصيت هاي بزرگ انقلاب اسلامي ، ترور هاشمى نژاد را در دستور كارشان قراردادند . سرانجام آن عالم نستوه درساعت هشت صبح چنين روزي در سال 1360 ه ش در مشهد مقدس به دست يكي از منافقين كور دل به در جه رفيع شهادت نايل آمد . مدفن وي در آستان مقدس امام رضا ع قرار دارد .



تولد شاعر نامي ايران زمين خواجوي كرماني :

كمال الدين ابوالعطامحمود بن علي كرماني ، معروف به خواجوي كرماني در چنين روزي در سال 689 ه ق متولد گرديد. او ازبزرگان و شاعران طراز اول آسمان ادب ايران است. سخن شناسان و اديبان ايران زمين ، شعر او را در فصاحت و بلاغت كم نظير شمرده اند. وي علوم مقدماتي را در كرمان تحصيل كرد و سپس راهي شيراز شد و از محضر پرفيض علماي آن ديار بهره هاي فراوان برد . چندي نيز در اصفهان رحل اقامت افكند. آن شاعر بزرگ در سال 753 هجري وفات يافته و در شيرازدردامنه كوه دروازه قرآن مدفون گرديد. مثنوي هاي هماي و همايون ، گل و نوروز و روضه الانوار ازجمله آثار اوست . كليات ديوان وي نيز در دسترس است. حافظ ، خداوند غزل فارسي ، گرچه استاد سخن را ، سعدي شيرازي معرفي مي كند اما" طرزسخن " خواجوي كرماني را براي غزليات خويش بر مي گزيند زيرا حافظ از پس سعدي و خواجو در صف شعر فارسي قرار مي گيرد .

استاد سخن سعدي است اما غزل حافظ دارد طرز سخن خواجو

روز آتش نشاني و ايمني :



همه ساله هفتم مهر ماه به عنوان روز آتش نشاني و ايمني در كشور گرامي داشته مي شود . سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني با اهدافي چون مهار و اطفاء حريق و حفاظت از افراد و ثروتهاي عمومي و خصوصي در مقابل آتش سوزي و عوارض و سوانح ناشي از آن ، ارايه آموزشهاي لازم در امور آتش نشاني و خدمات ايمني در سطوح مختلف ، ايجاد و توسعه ايستگاههاي مورد نياز و بهره برداري از آنها ، انجام ترتيبات لازم جهت مقابله و كاهش آثار سوء ناشي از حوادث و سوانح طبيعي و غير طبيعي و نظـارت و كنترل بر تحقق شرايط ايمني و استانداردهاي تجهيزاتي ساختمانها در مقابل سوانح گوناگون (آتش‌سوزي، زلزله، برق گرفتگي، سيل و ...) فعاليت مي كند .



اعلام عربي كردن تمام حوزه خليج فارس از سوي صدام حسين :











در چنين روزي در سال 1359 ه ش

صدام حسين هدف از تهاجم خود را به ايران، عربي كردن تمام حوزه خليج فارس

اعلام كرد.



امضاي قرار داد مونيخ :

در چنين روزي در سال 1938 ميلادي قرار داد مونيخ بين كشور هاي آل مان ، ايتاليا ، فرانسه و بريتانياي كبير درمونيخ آلمان امضا شد . طي اين قرارداد كه از سوي آدولف هيتلر مطرح شد و مورد توافق كشور هاي بريتانيا و فرانسه نيز قرار گرفت ، منطقه سا د تلند - بخشي از چكسلواكي - به خاك آلمان ملحق مي شد . رهبران آلمان تاكيد كردند كه دولت چك مردم سادتلند را از حقوقشان بي بهره كرده است و دولت آلمان قصد دارد كه استقلال آنها را به آنان بازگرداند . بريتانيا و فرانسه ناچار اين قرار داد را پذيرفتند . درحقوق بين الملل ، قرار داد مونيخ نمادي است براي تمكين چند كشور در برابر كشوري ديگر به منظور جلوگيري از جنگ و خونريزي . اما آلمانها به همين امر نيز وفادا ر نماندند و در مارس سال 1939 ميلادي با لغو قرارداد مزبور چكسلواكي را اشغال كردند . سياست تمكين انگلستان و فرانسه در برابر آلمان با تركتازي هاي آلماني ها و تصرف لهستان پايان گرفت و بدين طريق فرانسه و انگلستان به آلمان اعلان جنگ دادند و جنگ جهاني دوم آغازشد .



تولد مايكل سروتوس :

مايكل سروتوس فيزيكدان و فيلسوف اسپانيايي در چنين روزي در سال 1511 ميلادي ديده به جهان گشود . مهمترين اثر علمي او روستيتواي مسيحي نام دارد .



تولد روبرت لرد كلايو :

لرد كلايو كسي كه امپراطوري استعمار گرو متجاوز بر يتانيا را در هند بنا نهاد در چنين روزي در سال 1755 ميلادي ديده به جهان گشود .









تولد هنري هابسن

ريچارد سون :

ريچاردسون معمار بر جسته آمريكايي در چنين روزي در سال 1838 ميلادي به دنيا آمد . آثار او عمدتا ريشه در مايه هاي رمانتيك دارند .



تولد ميكل آنجلو آنتـو نيوني :

ريچاردسون معمار بر جسته آمريكايي در چنين روزي در سال 1838 ميلادي. آثار او عمدتا ريشهدر مايه هاي رمانتيك دارند . آنتونيوني كار گردان بر جسته و معاصر ايتاليايي در چنين روزي در سال 1912 ميلادي متولد شد .آثار او به لحاظ زيبايي شناسي تصوير و نوع ساخت و تكنينك از فرم خاص و پيچيده اي پيروي مي كنند . حرفه - خبرنگار ، زن بدون كامليا ، كوششي براي خود كشي ، ماجرا ، فرياد ، شب ، پشت ابرها و انفجار عناوين مهمترين آثار سينمايي اويند . وي چندين فيلم مستند هم ساخت كه در وغ هاي عشق عنوان مهمترين آنهاست .



تولد استنلي اي كريمر :

كريمر كار گردان معروف آمريكايي در چنين روزي در سال 1913 ميلادي ديده به جهان گشود . در كنار ساحل عنوان مهمترين اثر سينمايي اوست .



در گذشت چارلز آدامز :

آدامزسازنده آمريكايي فيلم هاي انيميشن در چنين روزي در سال 1988 ميلادي ديده از جهان فرو بست . خانواده آدامز عنوان مهمترين فيلم انيميشن اوست . وي در سن هفتاد و شش سلگي بر اثر حمله قلبي دار فاني را وداع گفت .







در گذشت اميل زولا :

اميل زولا نويسنده مشهور فرانسوي در چنين روزي در سال 1902 ميلادي دار فاني را وداع گفت . زولا يكي از بزرگترين نويسندگان فرانسوي است . او

در سال 1840 ميلادي به دنيا آمد. كودكي و جواني اش را در اكس آن پروانس

گذرا ند. زولا

كه

در آغاز روزنامه نگار بود

، توانست بعدها

به رمان نويسي بپردازد و در اين مسيربه موفقيت برسد . وي

اصول علمي را در نوشتن رمان دخالت داد . آثار او سرشار از انتقادات شديد نسبت به جامعه بشري و تمدن عصر جديد است . زولا

رمان ترز راكن

را در 1887 نوشت و از 1870 تا 1893 در بيست مجلد مجموعه رمان‌هاي

روگن – ماكار

را منتشر كرد كه همه وقايع يك دوران را دربرمي‌گيرد.

با انتشار

بيانيه من متهم مي‌كنم

،

مدتي به انگلستان تبعيد ش كردند. ك

شيش

،

عاليجناب اوژن روگن

،

پول

، پو

- بويي

،

اوبنورد دام

،

اسوموار

،

ژرمينال

،

زمين

و

نانا

از جمله آثار آن نويسنده پرتوان اند . وي طرفدار بزرگ آزادي و عدالت و مدافع آشتي ناپذير طبقه زحمتكش اجتماع بود .



