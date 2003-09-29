فردا در تاريخ

روز ميلاد حضرت امام حسين ع و روز پاسدار :







حضرت ابوعبداللّه الحسين ع ، بنا بر روايات مشهور، روز سوم شعبان سال چهارم هجرى در مدينه ديده به جهان گشودند و جهاني را مملو از نور حضور خود ساختند . پدر بزرگوارشان حضرت علي ابن ابي طالب ع و مادر بزررگوارشان حضرت صديقه طاهره س است . امام حسين ع مدت شش سالِ از كودكي خود را با پيغمبر اكرم ص گذارند و پس از رحلت آن بزرگوار، سى سال در كنار پدرش على ع به سر برد و در همه حوادث پرتلاطم دوران آن حضرت نقش فعالي ايفا كرد .پس از شهادت اميرمومنان ع و برادر عزيزش امام حسن ع آن حضرت ده سال، ضمن ارزيابى حوادث روزگار ، بارها با اعتراض به معاويه و پس از مرگ او به به يزيد، شجاعانه در برابر حكام جور مقاومت و از بيعت با آنان خوددارى كرد. امام حسين ع نمونه ل يك انسان كامل است . در بزرگي شخصيت او همين بس كه نام حسين در اذهان همگان ، همواره مفاهيمي چون اخلاص ، شجاعت ، ظلم ستيزى ، خروش عليه ستم و تبعيض ، ايثار ، جوانمردي ، جانبازي و شهادت را زنده مي سازد .





در سالهاي اواخر دهه پنجاه و اوايل دهه شصت هجري ، بني اميه تمامي هم خود را براي انحراف اسلام از ريشه و معيار اصلي آن آغاز كرده بود . ظلم و ستم بي حد و حصر حاكمان و انحراف از حركت اصيل اسلامي در سال شصت هجري ، امام ع را برآن داشت كه براى به حركت درآوردن امت، به خطابه ا كتفا نكند و آنان را به فداكاري ، ايثار و قيام در برابر باطل بشوراند تا زمينه احقاقِ حق فراهم شود . امام حسين ع تصميم به قيام عليه حكومت اموي گرفت و در باره هدف از قيامش فرمود : من از روى خود خواهى و خوشگذرانى و يا براى فساد و ستمگرى قيام نكردم، من فقط براى اصلاح دردين امت جدم از وطن خارج شدم. من با قيام خود خواستار امر به معروف و نهى از منكرم و مي خواهم به سيره و روش جدم و پدرم على بن ابيطالب عمل كنم.

آن حضرت در محرم سال 61 هجرى به همراه گروهى از بستگان و ياران باوفايش، در سرزمين كربلا تصويري ماندگار از قيام در برابر ظلم و ستم را براي جهانيان به يادگار نهاد كه تا ابد خاطره آن براي همگان جاودان خواهد بود . آن امام همام و يارانش در طريق احياي سنت نبوي و امر به معروف ونهي از منكر به شهادت رسيدند و سرخ ترين خاطره را بر سبزترين در خت عدالت و جوانمردي پيوند زدند . مرقد مطهر آن حضرت - كربلاي معلا- تا هميشه دهر يادآور مردان عاشورايي از قبيله آفتاب است .

روز تولد مبارك ابا عبد الله الحسين ع ، به پاس جانفشاني هاي پاسداران انقلاب اسلامي و اقتداي ايشان به سرور و امام خويش در ايثار جان خود در راه حفظ دين و وطن اين روز به عنوان روز پاسدار ناميده شده است .



روز بزرگداشت مولوي :





جلال الدين محمد بلخي در ششم ربيع الاول سال 604هجري قمري در شهر بلخ متولد شد. اجدادش همه از مردم خراسان بودند. پدرش بهاالدين ولدبن ولد نيز محمد نام داشته و سلطان العلما خوانده مي شده است. مولانا در هجده سالگي ، در شهر لارنده ، به فرمان پدرش با گوهر خاتون ، دختر خواجه لالاي سمرقندي ازدواج كرد. وي در بيست و چهار سالگي بنا به وصيت پدر ، دنباله كار او را گرفت و به وعظ و ارشاد پرداخت. ديري نگذشت كه سيد برهان الدين محقق ترمذي به روم آمد و جلال الدين از تعاليم و ارشاد او برخوردار شد. شيدايي مولانا زماني آغاز شد كه او با شمس تبريزي آشنا گشت . اما شيفتگي مولانا به شمس را عده اي بر نتافتند و به بدگويي از شمس تبريزي مشغول شدند . به سعايت برخي از شاگردان مولانا و همچنين بد رفتاري آنان با شمس ، شمس از قونيه رفت . پس از رفتن شمس حال مولانا ديگر گون شد و مريدان وشاگردانش از رفتاري كه نسبت به شمس داشتند پشيمان شده و در صدد يافتن شمس در دمشق بر آمدند . شمس پس از حدود پانزده ماه ، روانه قونيه شد .اما اين بار نيز با جهل و تعصب عوام روبرو شد و ناگزير براي هميشه از قونيه غايب گرديد . مولانا پس از جستجوي بسياردرباره پيرو مراد خود ، سر به شيدايي نهاد . بسياري از شعرهاي ديوان شمس در حقيقت گزارش همين روزها و لحظات عاشقي اوست . علاوه بر غزليات شمس ، مولانا مثنوي معنوي را در شش دفتر خلق كرد كه يكدوره تفسير قرآن كريم به نظم است . فيه ما فيه نيز اثر منثور مولانا است. آن عارف نامي سرانجام روز يكشنبه پنجم جمادي الآخر سال 672 ه.ق هنگام غروب آفتاب ، بدرود حيات گفت. مرگش بر اثر بيماري ناگهاني بود كه طبيبان از علاجش درمانده بودند. خرد و كلان مردم قونيه از مدهب ومرامي در تشييع جنازه او حاضر بودند. مرقد او هم اكنون به زيارتگاهي درقونيه تركيه تبديل شده است . از مكتب عرفاني مولانابه "مولويه " ياد مي شود كه ركن اصلي آن را سماع تشكيل مي دهد . پيروان مولانا هر سال يكبار برمزار وي گرد مي آيند و مراسم سماع با شكوه برگزار مي كنند و از سراسر جهان براي تماشاي اين مراسم وحظ معنوي به قونيه مي روند .



شهادت جمعي از فرماندهان ارتش و سپاه :

در چنين روزي در سال 1360 ه ش سرتيپ موسي نامجو (وزير دفاع)، سرلشكر ولي الله فلاحي (فرمانده نيروي زميني ارتش)، يوسف كلاهدوز (قائم مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)، سرتيپ فكوري (فرمانده نيروي هوايي ارتش) و محمد جهان آرا (فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر)، بر اثر سقوط هواپيماي سي ـ 130 نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران به در جه رفيع شهادت نايل آمدند .

امير سر لشكر فلاحي :





وي در سال 1310 ه ش در طا لقان به دنيا آمد و تحصيلات خود را در طالقان و تهران به انجام رسانيد . آن شهيد والامقام پس از ديپلم وارد دانشكده افسري شد و بعد از تحصيل با خدمت در ارتش تا در جه سرتيپي ارتقا يافت . او طي سالهاي 1330 تا 1352 به علت فعاليت عليه رژيم ستمشاهي چهار بار به زندان افتاد . شهيد فلاحي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به سمت فرماندهي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران منصوب شد . او از آغاز جنگ در كنار ديگر رزمندگان به مبارزه با رژيم بعثي پرداخت و سرانجام در اين راه به شهادت رسيد .



سردار سرلشكر يوسف كلاهدوز :

شهيد كلاهدوز در يكم دي ماه سال 1325 ه ش در قوچان به دنيا آمد . وي پس از طي تحصيلات مقدماتي وارد دانشكده افسري شد و چندين سال نيز در شيراز به خدمت مشغول گرديد . اودر همين سالها فعاليت هاي سياسي خود را عليه رزيم پهلوي آغاز كرد و به همراه شهيد نامجو ، گروهي را عليه رژيم ستمشاهي فعال ساخت . از اقدامات شجاعانه او نا كارآمد ساختن 200 تانك در 21 بهمن 1357 بود . كلاهدوز پس از انقلاب اسلامي ، پيشنهاد تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را ارايه كرد و آخرين سمت وي در اين زمينه قائم مقامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود .



امير سرلشكر سيد موسي نامجو :





شهيد نامجو در سال 1317 در بندر انزلي ديده به جهان گشود. وي پس از اتمام تحصيلات متوسطه وارد دانشكده افسري شد . او پس از اين دوره ، وارد دانشكده نقشه برداري شد و در همين زمان نيز با تلاش و همت بسيار توانست به زبانهاي فرانسه و انگليسي تسلط يابد . آن شهيد والامقام در زمان پيروزي انقلاب اسلامي به سمت فرماندهي دانشكده افسري منصوب شد و پس از شهادت دكتر چمران به عنوان نماينده ولي فقيه در شوراي عالي دفاع منصوب شد . آخرين سمت وي ،عهده داري وزارت دفاع كابينه شهيد باهنر بود .



امير سرلشكر جواد فكوري :





شهيد فكوري در سال 1317 ه ش در تبريز ديده به جهان گشود . او پس از اتمام تحصيلات مقدماتي وارد دانشكده خلباني شد . وي همچنين در همين زمان دوره هاي تكميلي خلباني چون مديريت خلباني اف 4 ، فرماندهي گردان هوايي و دافوس را با موفقيت به اتمام رساند . فكوري در طول مدت خدمتش در پست هاي مختلف انجام وظيفه كرد كه از ميان آنها مي توان به فرماندهي پشتيباني پايگاه شكاري دوم ، فرماندهي پايگاه دوم شكاري ، فرماندهي پايگاه يكم ، معاون عملياتي نيروي هوايي و فرماندهي نيروي هوايي اشاره كرد . در زمان كابينه شهيد رجايي نيز وي با حفظ سمت به عنوان وزير دفاع منصوب شد و پس از چندي نيز جانشين رييس ساد مشترك ارتش گرديد .



سردار سرلشكر محمد جهان آرا :







محمدعلي جهان آرا در سال 1333 ه ش در خانواده اي مذهبي و تهيدست در خرمشهر ديده به جهان گشود . وي در زمان كودكي عضو گروهي به نام حزب الله در خرمشهر شد كه اين گروه در سال 1351 از سوي رژيم پهلوي غير قانوني اعلام شد و تمامي اعضاي آن دستگير شدند . وي در همين زمان به يك سال زندان محكوم شد . پس از پيروزي انقلاب اسلامي آن شهيد والامقام تلاش گسترده اي در تشكيل سپاه پاسداران خرمشهر انجام داد . پس از حمله رژيم بعثي به ميهن اسلامي ، شهيد جهان آرا به همراه افراد خود به دفاع از شهر پرداخت . پس از سقوط خرمشهر وي مجددا اقدام به ساماندهي نيروهاي حاضر در منطقه كرد و در اين زمينه فعاليت شاياني را انجام داد .



روز جهاني ناشنوايان :

همه ساله چنين روزي به عنوان روز جهاني ناشنوايان گرامي داشته مي شود . تجليل از ناشنوايان نخبه ، ارايه طريق در جهت كمك بيشتر به ناشنوايان وبيان طرق كمك گيري از فناوري رايانه اي و ... از جمله اهداف برگزاري اين روز است .



روز استقلال بوتسوانا :

جمهورى بوتسوانا در جنوب قاره پهناور آفريقا واقع شده است. حداقل 585 هزار و 370 كيلومتر مربع ازمساحت اين كشور در خشكى و كمتر از 15 هزار كيلومتر مربع از آن در بسترآب است. بوتسوانا از سمت جنوب شرقى با آفريقاى جنوبى،از سمت شرق با زيمبابوه و از سمت غرب با ناميبيا هم مرز است. اين كشور ، حدود نصف خاك جمهورى اسلامى ايران وسعت دارد و عمده نقاط آن پوشيده از دشت هاى پهناور است. صحراى معروف كالاهارى در جنوب غربى بوتسوانا قرار دارد . جمعيت بوتسوانا حدود يك ميليون و 586 هزار نفر است . حدود 79 درصد از جمعيت اين كشور از تيره سوانا ، 11 درصد از تيره كالانگا ، 3 درصد از تيره باساروا و بقيه از ساير قبايل سياه پوست جنوب آفريقا هستند. بيش از نيمى از مردم اين سرزمين به اديان اوليه و بت پرستي معتقدند ومابقى افراد هم مسيحى هستند. زبان رسمى ساكنان بوتسوانا انگليسى است، ولى بيشتر مردم در محاورات روزمره از زبان ست سوانا استفاده مى كنند. پايتخت جمهورى بوتسوانا شهر گابورونه است و از ديگر مراكز مهم شهرى اين كشور مى توان به " تشابونگ"، "ماهالاپى"، "سرو"، "بوبونگ"،"فرانكيستون"، "ماوون"، "غنزى" و "مامونو" اشاره كرد. جمهورى بوتسوانا در چنين روزي در سال 1966 از زير نفوذ انگليسى ها خارج شد و به استقلال رسيد.



روز جهاني دريانوردي :





همه ساله هشتم اكتبر به عنوان روز جهاني در يانوردي در جهان گرامي داشته مي شود . با عنايت به اينكه صنعت دريا نوردي به عنوان صنعتي فراگير در جهان معاصر مطرح است كشور ايران نيز مي تواند در اين فرآيند جهاني نقش ويژه اي ايفا كند . جمهوري اسلامي ايران كه چون پلي بين كشورهاي حاشيه خزر و آبهاي آزاد جهان قرار گرفته است ، ارزانترين راه ترانزيتي بين كشورهاي آسياي ميانه و درياهاي آزاد جهان است. صدور نفت و گاز و صادرات غيرنفتي از پايانه­ها و بنادر خليج فارس ورود كالا و افزايش اين ميزان با پذيرش كالاهاي ترانزيتي و وجود منابع پروتئيني غني در خليج فارس، درياي عمان و اقيانوس هند، همگي انگيزه­هايي بسيار قوي براي دولت جمهوري اسلامي ايران درتوجه به اين صنعت و توسعه آن است.



چاپ نخستين كتاب :







در چنين روزي در سال 1452 ميلادي نخستين كتاب با دستگاه چاپ روانه بازار نشر شد . يوهان گوتنبرگ اين دستگاه را اختراع كرد . پيش از اين كتاب ها بصورت دست نويس منتشر مي شدند .