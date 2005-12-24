دفتر تبليغات به تقويت حوزه مدرسين معارف دانشگاه ها كمك كند // دفتر تبليغات اسلامي در معرفي حوزه به دانشگاه ها اقدام كند

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، حجت الاسلام "محسن قمي" در بازديد وزير علوم از دفتر تبليغات اسلامي فم، با بيان اين مطلب افزود: دانشگاهها مكان بسيار مناسبي براي معرفي اسلام ناب هستند. اسلامي كه مطابق با آرمان هاي امام (ره) است. دفتر تبليغات اسلامي مي تواند به عنوان پل ارتباطي بين حوزه و دانشگاه در معرفي اسلام ناب همكاري كند. تربيت مبلغ و مبلغه براي خوابگاه هاي دانشجويي از اين قبيل همكاري هاست.

وي اضافه كرد: نزديك به هزار خوابگاه دانشجويي دختران وجود دارد كه تربيت مبلغه براي آنها ضروري است و دفتر تبليغات در اين زمينه مي تواند با دانشگاه ها همكاري كند. دفتر تبليغات اسلامي بايد در دو مورد خود را پيشتاز و پيش قدم ببيند. نهضت آزادانديشي كه به طور حتم دفتر تبليغات در اين زمينه پيش قدم است. دانشگاه ها نيز نيازمند ايجاد روحيه نهضت آزاد انديشي هستند كه اين دفتر مي تواند با ارتباط با دانشگاه ها در اين زمينه اقدام كند. تامين نيروهاي متفكر و انديشمندي كه بتواند در جلسات و مناظرات دانشگاه ها شركت كنند از ديگر مواردي است كه دفتر تبليغات بايد پيش قدم باشد و با دانشگاه ها همكاري كند.

رئيس نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها به پيشنهاد محققان دفتر تبليغات اسلامي قم در زمينه ايجاد شوراي گسترش ويژه حوزه هاي علميه اشاره كرد و گفت: اين موضوع جاي بحث و بررسي دارد.

قمي گفت: دفتر تبليغات با وجود پژوهشكده هاي قابل توجه مي تواند از سوي سازمان تبليغات اسلامي به محيط دانشگاهها در زمينه تدوين دروس متون علوم انساني مرتبط شود. انتظار مي رود دفتر تبليغات اسلامي در اين زمينه نقش مثمرثمري داشته باشد.