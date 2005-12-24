مهمترين عناوين خبرهاي جهان در شب گذشته

- رژيم صهيونيستي درنظر دارد به منظوردور كردن فلسطيني ها يك منطقه به اصطلاح امن در شمال كرانه باختري ايجاد كند.

- اقليت دمكراتهاي مجلس سنا آمريكا ازطرح عقب نشيني 7هزار نظامي آمريكايي از عراق ابراز خشنودي كرده و خواستار افزايش اين تعداد از نظاميان آمريكايي شدند.

- صندوق بين المللي پول به دولت عراق 658 ميليون دلار قرض داد.

- سيد حسن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان از حل بحران در دولت اين كشورابراز خوشبيني كرد.

- يك مجله آمريكايي خبرداد دولت آمريكا مساجد و ديگر اماكن متعلق به مسلمانان اين كشوررا به منظور دستيابي به سلاح هاي هسته اي مورد بازرسي قرارمي دهد.

- طي 24 ساعت گذشته 7 سرباز روسي و دو پليس چچني درچچن كشته شدند.

- ليتواني نيز نيروهاي خود را درعراق كاهش مي دهد.

- آنجلا مركل صدر اعظم آلمان اول ماه ژانويه با مقامات اتريشي در وين ديدار مي كند.

- زندانيان عراقي درزندانهاي متعلق به نظاميان انگليسي دراعتراض به بازداشت بدون علت و بدون انجام محاكمه آنان دست به اعتصاب غذا زدند.