مهمترين عناوين خبرهاي جهان در شب گذشته

- رژيم صهيونيستي درنظر دارد به منظوردور كردن فلسطيني ها يك منطقه به اصطلاح امن در شمال كرانه باختري ايجاد كند.
- اقليت دمكراتهاي مجلس سنا آمريكا ازطرح عقب نشيني 7هزار نظامي آمريكايي از عراق ابراز خشنودي كرده و خواستار افزايش اين تعداد از نظاميان آمريكايي شدند.
- صندوق بين المللي پول به دولت عراق 658 ميليون دلار قرض داد.
- سيد حسن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان از حل بحران در دولت اين كشورابراز خوشبيني كرد.
- يك مجله آمريكايي خبرداد دولت آمريكا مساجد و ديگر اماكن متعلق به مسلمانان اين كشوررا به منظور دستيابي به سلاح هاي هسته اي مورد بازرسي قرارمي دهد.
- طي 24 ساعت گذشته 7 سرباز روسي و دو پليس چچني درچچن كشته شدند.
- ليتواني نيز نيروهاي خود را درعراق كاهش مي دهد.
- آنجلا مركل صدر اعظم آلمان اول ماه ژانويه با مقامات اتريشي در وين ديدار مي كند.
- زندانيان عراقي درزندانهاي متعلق به نظاميان انگليسي دراعتراض به بازداشت بدون علت و بدون انجام محاكمه آنان دست به اعتصاب غذا زدند.
نظر شما