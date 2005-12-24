وي در گفتگو با مهر اظهار داشت : داستان كوتاه ما امروز دو وجه دارد. بخشي از آن حكايتگر روايت دروني ماست كه هنوز به ورطه رئاليسم جادويي نيافتاده و بخش ديگر آن با تبعيت صرف از جريانات غالب ادبيات جهان ، به كوتاه نويسي وساختارشكني و پيروي هاي فرمي مشغول است . گمان مي كنم داستان هايي كه خارج از حيطه تقليد نوشته مي شوند ، قابل پذيرش تر و ماندگارترند.

مدير مسئول ماهنامه ادبي " آزما " افزود : يكي از آثارموفقي كه اخيرا ترجمه شده و مي توان آن را مجموعه داستاني متنوع در نوع نگاه نويسندگان به داستان عنوان كرد ، مجموعه " بيست و يك داستان فرانسوي " ، ترجمه ابوالحسن نجفي است كه تصورمي كنم مطالعه آن براي همه نويسندگان واجب باشد . اين آثار نمونه هاي بسيار مناسبي از داستان كوتاه است كه با فضاها و موضوعات متنوعي انتخاب و ترجمه شده است. خواننده اين آثار با داستان هايي كاملا ريشه دار و فرانسوي مواجه است ،حال آن كه بسياري از داستان هاي كوتاه ما اسير بي ريشه گي و تقليد شده اند. با خواندن اين مجموعه مي توانيم فاصله زياد خود را با استانداردهاي روز جهان متوجه شويم.

نگارعابد تصريح كرد : با اين وصف كاملا بديهي است كه خواننده هاي كتاب ،بجاي داستان ايراني به سراغ داستان هاي كوتاه سي سال پيش اروپا و آمريكاي لاتين بروند. ما هنوز بعد از هدايت و گلشيري ،چهره موفقي در اين حوزه نداشته ايم و فضاي داستان كوتاه نويسي ما همواره سايه سنگين رئاليسم جادويي را بالاي سر خود ديده است.

وي به سستي و بي توجهي نشريات ادبي در پرداختن به نكات آموزشي ،كالبدشكافي و نقد درست و اصولي اشاره كرد و گفت : نشريات ادبي ما ، تنها خواننده را به خواندن فلان و بهمان كتاب ارجاع مي دهند و كمتر به نقدهاي راهگشا و نكات آموزشي ادبي توجه مي كنند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر ، در خصوص رويه و اقدامات كنوني نشريه آزما در قلمرو " داستان كوتاه " گفت : قصد داريم از پايان امسال ، مفاهيم تئوريك و بنياني پيرامون داستان كوتاه را در نشريه بگنجانيم و آن را از تشابه با نشريات ديگر در بياوريم.ضمن اين كه تا جايي كه بتوانيم ، تلاش مي كنيم دچار دسته بندي هاي معمول جريانات روشنفكري نباشيم و در نشريه خود محلي را نيز به آثار نويسندگان و منتقدين جوان اختصاص دهيم.