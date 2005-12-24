كمبود اعتبار بيمارستانهاي دولتي ، علت كاهش كيفيت خدمات درماني است

دكتر جهانبخش اميني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: مسئولان امر بايد در مقابل داشتن انتظار از مراكز بهداشتي دولتي براي ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم ، ديد مثبتي هم به ميزان اعتبار لازم براي اين قبيل مراكز نيز داشته باشند.

وي اظهار داشت: تعداد مراجعات مردم به مراكز درماني دولتي به علت كم بودن هزينه بهداشتي و درماني در مقايسه با مراكز خصوصي بسيار زياد است ، چون اغلب اقشار آسيب پذير و كم درآمد جامعه به اين مراكز مراجعه مي كنند. بنابراين مراكز دولتي در مورد مسائل بهداشتي بيشتر دچار مشكل خواهند بود.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح كرد: با توجه به مراجعات زياد مردم به مراكز دولتي نظير درمانگاه ها ، مسئولان بايد نظارت و كنترل بيشتري بر رعايت بهداشت و ارائه خدمات بهداشتي داشته باشند.

وي گفت: از آنجا كه آيينه تمام نماي هر بيمارستان، درمانگاه و اورژانس آن است . بنابراين بخشهاي نظارتي در زمينه خدمات رساني، كنترل عفونتهاي ناشي از مراجعات زياد و وجود زباله هاي بيمارستاني بايد فعال شوند تا حتي در صورت مراجعات زياد مردم به اين مراكز درماني ، از بروز مشكلات بهداشتي جلوگيري شود.

اميني با بيان اينكه در صورت اختصاص بودجه واقعي به بيمارستان ها، مسئولان مجبور به اداره بيمارستان ها به شيوه طرح خودگرداني نخواهند بود، گفت: در صورت كمبود بودجه و امكانات به طور حتم كيفيت بهداشت و خدمات رساني درماني در بيمارستانها نيز كاهش مي يابد.