" فرياد " در حوزه فرهنگ راه به جايي نمي برد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين شاعر با بيان اين مطلب افزود : بسياري از كتابها هستند كه درجشنواره هاي مختلف جوايز ارزنده اي را به خود اختصاص داده اند ، اما اين انتخاب تاثيري بر فروش و اقبال توسط مخاطبان نداشته است .

عرفان نظرآهاري تصريح كرد : تا كتاب به دست مخاطبان نرسد نمي توان ارزيابي درستي در تاثير و يا عدم تاثير گذاري آن كتاب بر مخاطبان داشته باشيم ،نكته ديگرررويكردي است كه بايد نسبت به كتاب هاي ديني و معنوي بايد داشته باشيم .

اين شاعر يادآور شد : بايد مشخص شود كه براي چه كسي و به چه علت مي نويسيم ؟ ما در زماني زندگي مي كنيم كه با مخاطباني سركش تر و گريزپاتراز گذشته روبه رو هستيم جوان مخاطب امروزجوان آماده و مساعدي نيست كه هر حرف حقي را بپذيرد و در نتيجه كار ما بسيار دشوار تر شده و ما بايد تدابير بيشتري را براي جلب مخاطب حساس و عجيب و پرسشگر به خرج دهيم و از شيوه هاي حرفه اي تر و غير مستقيم تر استفاده كرده و هنري تر و پوشيده تر با آنها سخن بگوييم .



داور گروه شعر جشنواره كتاب سال رضوي خاطرنشان كرد : شايد كتابي ظاهر ديني داشته باشد و فاقد باطن ديني باشد و يا بالعكس . در چنين جشنواره هايي ما بسنده كرديم به ظاهر ديني و كاش نگاهمان را قدري تعميق ببخشيم و به آن باطن ديني نگاه كنيم و ببنيم كه آيا اين كتاب مي تواند تاثير معنوي بر كليت يك جوان يا نوجوان داشته باشد هر چند كه ممكن است كه نام مبارك امام رضا ( ع ) را هم بر پيشاني كتاب حك نشده باشد اما اگر چنين رويكردي داشته باشيم رويكردي كه گسترش و عمق پيدا كرده است .



وي افزود : در كنار برگزاري جشنواره كتاب مي توانيم حواشي ارزشمندي مثل سفارشات مقالات ديني و روانشناسي ديني و... داشته باشيم و ديگران بتوانند از پژوهشهايي كه اينجا اتفاق مي افتد براي نوشته هاي خودشان بهره ببرند ، حال كه اين فرصت ايجاد شده بايد به اين فرصت عمق ببخشيم و يك همگامي همگاني را طلب كنيم و بخواهيم كه جنبه هاي علمي تر پژوهشي تر و تحقيقي تري به خود بگيرد تا بتوانيم در دراز مدت نتيجه هاي مثبت داشته باشيم .

به گزارش مهر ، اين نويسنده گفت : سال اول جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي طي شد و ما از همين امروز فرصت داريم تا براي سالهاي آينده برنامه ريزي كنيم و فرخوان براي مقاله و ... بدهيم و بخش نوجوانان و نو قلمان را اضافه كنيم تا آثارشان را ارسال كنند و علاوه برداستان و شعر ، نوع هاي ديگر ادبي مانند نثر ادبي ، قطعه ادبي و ... را هم ببنيم . علاوه بر اهل قلمي كه در اين حوزه شناخته شده اند جوانان نيز در اين جشنواره ها شركت كنند به طوري كه خود را متعلق به جشنواره بدانند .



عرفان نظر آهاري در پايان اضافه كرد : هرجشنواره اي سليقه خاص خود را دارد و داوراني كه درآن جشنواره اعمال نظرمي كنند متفاوت هستند و درنتيجه ، نتايجي كه برمبناي نگاه ها و باورهاي آنان مي باشد متفاوت خواهد بود و چه بسا كتابهايي كه ازاين جشنواره به عنوان كتابهاي برگزيده انتخاب مي شود با كتابهاي برگزيده جشنواره هاي ديگر فرق داشته باشد و اتفاقا جشنواره هايي كه به موازات هم برگزار مي شوند باعث مي شود كه هر كدام طيف خاصي از مخاطبان را داشته باشند و هر چقدر هم تعداد اين جشنواره ها زياد باشد با هم منافاتي ندارد و تداخلي ايجاد نمي شود .