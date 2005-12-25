شرايط طرح خدمات اجباري گروه هاي پزشكي با بهبود سرانه بهداشتي مردم مطلوب مي شود

دكتر "ابوالقاسم اصفياء" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: سازمان مديريت و وزارت بهداشت بايد راهكارهايي پيش بيني كنند تا شرايط مطلوبي از نظر امكانات و بودجه در مناطق محروم ايجاد شود كه در اين صورت رقابت نيز ايجاد مي شود.

وي تأكيد كرد: برداشتن طرح خدمت اجباري گروه هاي علوم پزشكي در حال حاضر به هيچ عنوان امكان پذير نيست چرا كه در اين صورت نقاط محروم و آسيب پذير كشور از خدمات بهداشتي و درماني محروم مي مانند.

مدير كل امور دانشجويان داخل كشور وزارت بهداشت خاطرنشان كرد : در گذشته تمامي رشته ها مشمول طرح بود و هيچ رشته اي از اين امر مستثني نبود زيرا در گذشته به دليل تعداد كم فارغ التحصيلان، طرح تا مواردي تا 5 سال طول مي كشيد اما با افزايش تعداد فارغ التحصيلان زمان مدت طرح نيز تا حدي كاهش يافت و ازسوي ديگر بخش اعظمي از رشته هاي علوم پزشكي نيز از طرح خدمت اجباري معاف شدند.

وي اظهار داشت: رشته هايي از جمله پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي هنوز جزء نيازهاي مهم كشور هستند و نياز برخي مناطق محروم همچنان برطرف نشده است و واقعيت اين است كه بايد راهكارها و قوانيني تصويب شود تا زماني كه افرادي كه به طرح اعزام مي شوند امكانات مناسبي هم داشته باشند و تنها در اين صورت است كه افراد متقاضي براي خدمت بيشتر شده و ديگر نيازي به طرح اجباري هم نخواهد بود.

"اصفياء" گفت: مطمئناً اگر در مورد ديگر گروه هاي پزشكي هم طرح ها لغو شوند، فارغ التحصيلان آنها نيز مي توانند براي ادامه تحصيل و اشتغال خود آزادانه فعاليت كنند.

وي امكان شركت در آزمون دستياري 2 ماه پس از آغاز طرح را يكي از جاذبه هاي گذراندن طرح دانست و افزود: در رشته هايي كه متقاضي زياد باشد و يا براي برخي خانم هاي متاهل در موارد خاص ادارات طرح دانشگاه ها كه از سوي اداره طرح وزارت بهداشت اختيار دارند مي توانند طرح را لغو كنند كه البته تمامي اين مسايل براي شرايط خاص پيش بيني شده است.