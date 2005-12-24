پرويز اسفندياري مهر، نقاش، مدرس نقاشي و مسئول برگزاري اين نمايشگاه، در گفتگو با خبرنگار تجسمي "مهر" گفت : "گالري شيث هر سال به مناسبت تولد حضرت مسيح يك نمايشگاه گروهي از آثارهنرمندان ارامنه برگزار ميكند. در نمايشگاه امسال نيز مثل سالهاي گذشته مجموعهاي از آثار هنرمندان جوان ارمني به معرض نمايش عمومي درميآيد. هدف از برگزاري اين نمايشگاه چينش آثار متفاوت بوده است. بنابراين آثاري با سبكهاي رئال، مدرن و اكسپرسيونيستي از جمله آثاري هستند كه در اين نمايشگاه به معرض نمايش گذاشته ميشوند."
اين مدرس نقاشي تصريح كرد: "من خود به عنوان يك نقاش مسلمان در كنار چهارده هنرمند مسيحي به ارائه سه اثر پرداختهام كه تماما با سبك مدرن خلق شده است. عنوان يكي از آثار "مصائب مسيح" است و دو تابلو ديگر با درونمايههاي طبيعت به نمايش گذاشته ميشوند."
به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر"، ريما طوروسيان، آيلين آوانسيان، سوانا آوانسيان، هرمينه آقاخاني، آني بابوميان، مارينه طهماسبيان، جاغيك هوسيپان، فائزه جعفربيك لو، آلك كازاريان، آندره گواليچ، سركيس زاكاريس، واهان زيراكيان، روبرت غازارايان، شاهين آساطوريان، پرويز اسفندياري مهر و عبدالرضا مالكي از هنرمندان شركتكننده در اين نمايشگاه گروهي هستند كه به ارائه آثار رئال، اكسپرسيونيستي و مدرن پرداختهاند.
اين نمايشگاه گروهي امروز افتتاح ميشود و به مدت پنج روز در گالري شيث ادامه خواهد داشت. علاقمندان براي بازديد ميتوانند به چهارراه وليعصر، ضلع جنوبي پارك دانشجو، كوي شيرزاد شرقي، پلاك 41 مراجعه كنند. ساعت بازديد براي مخاطبان چهار بعد از ظهر تا هشت شب خواهد بود.
نظر شما