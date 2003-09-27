بن لادن آزادانه در مرز مشترك پاكستان و افغانستان رفت و آمد مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت خبري تايمز هندوستان پرويز مشرف رييس جمهور پاكستان سازمان اطلاعات مركزي آمريكا ( سيا ) و جورج بوش رييس جمهور آمريكا را براي ناكامي در دستگيري اسامه بن لادن شماتت كرد .

مشرف كه به آتوا كانادا سفر كرده است در مصاحبه با روزنامه كانادايي گلوب اند ميل ( the Glob and the Mail) گفت : بن لادن براحتي و آزادانه در مرز مشترك دو كشور پاكستان و افغانستان رفت و آمد مي كند. مشرف افزود در ناكامي دستگيري بن لادن نه تنها وي و سازمان اطلاعات پاكستان ( ISI ) بلكه جورج بوش و سيا نيز مقصر هستند .

مشرف گفت : عليرغم اينكه براي دستگيري بن لادن 25 ميليون دلار جايزه تعيين شده است دستگيري وي ممكن است سالها بطول انجامد زيرا پس از جنگ آمريكا عليه عراق اكنون شبكه القاعده از خشم ايجاد شده عليه آمريكا بهره مي برد . او در مورد اخباري كه حاكي از بيماري بن لادن است ابراز ترديد كرد.