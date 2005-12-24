مذاكرات انصاريفرد و گونش نيمه كاره ماند // تكليف سرمربي پرسپوليس تا ساعاتي ديگر مشخص مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" در اين جلسه كه از ساعت 11 در دفترمحمد حسن انصاريفرد برگزار شد طرفين پس از بررسي هاي كلي و بحث وتبادل نظر درمورد شرايط و نحوه همكاري به توافق خاصي نرسيدند و مقررشد ساعت 15 امروزدر دومين جلسه تكليف سنول گونش مشخص شود.

يكي از مسائل مهم مطرح شده در اين جلسه مبلغ قرارداد سنول گونش بود كه بخش عمده اي ازصحبت ها را به خود اختصاص داد اما در نهايت بدون رسيدن به نتيجه خاصي نيمه كاره رها شد.

درجلسه عصرامروزمحمد حسن انصاريفرد آخرين شرايط باشگاه را براي همكاري با سنول گونش اعلام خواهد كرد و درصورت رسيدن به توافق نهايي گونش از امكانات و تاسيسات باشگاه پرسپوليس بازديد خواهد كرد.