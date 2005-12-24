به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از ستاد خبري حوزه هنري، هشتاد و ششمين دوره نمايشگاه عكس خانه عكاسان ايران وابسته به حوزه هنري با عنوان "لحظه‌اي و ديگر هيچ" با موضوع زلزله بم و پاكستان از پنجم لغايت 22 دي ماه جاري در دو سالن محل دائمي نمايشگاههاي اين خانه برپا مي‌شود.

خانه عكاسان ايران در راستاي اهداف خود در زمينه تحكيم و تقويت مباني فرهنگ بصري و ارتقاي كمي و كيفي هنر عكاسي، اين دوره از نمايشگاه خود را با نمايش قريب به 60 قطعه عكس رنگي و سياه و سفيد به بهانه فرارسيدن سالروز زلزله بم (4 دي ماه) از آثار گروهي عكاسان ايراني با موضوع زلزله بم ساعت 17 روز يكشنبه چهارم دي ماه جاري با حضور عكاسان و هنرمندان افتتاح مي‌كند. در سالن شماره يك اين نمايشگاه عكس‌هايي از حسن سربخشيان، عطاالله طاهركناره و وحيد سالمي كه از زلزله بم عكاسي كرده‌اند به نمايش گذاشته مي‌شود.

در سالن شماره دو اين نمايشگاه نيز عكس‌هاي يلدا معيري، مريم بخشي، مهدي قاسمي، حسن قائدي و پيام برازجاني كه از زلزله اخير پاكستان عكاسي كرده‌اند به نمايش درمي‌آيد.

علاقمندان جهت بازديد از اين نمايشگاه مي توانند روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الي 19 و روز پنجشنبه از ساعت 9 الي 12 به محل برپايي اين نمايشگاه واقع در انتهاي خيابان سميه، خانه عكاسان ايران مراجعه كنند. تمامي عكس‌هاي اين نمايشگاه از طريق سايت اينترنتي خانه به آدرس www.iranipc.com قابل رويت است.

آقايي برنده جايزه عكس ادبي يلدا شد

اسحاق آقايي، مسئول واحد فيلم و عكس حوزه هنري استان كهگيلويه و بويراحمد، در چهارمين دوره جايزه "عكس ادبي يلدا" برگزيده شد. به گزارش ستاد خبري حوزه هنري، در اين جشنواره كه مسعود كيميايي، محمود كلاري و اميد روحاني داوري آن را بر عهده داشتند، عكس "شوق كتابخانه" اثر اسحاق آقايي جايزه بهترين عكس را دريافت كرد. اين جشنواره هر سال به مناسبت شب يلدا در پايان آذرماه برگزار مي‌شود.

حوزه هنري كرمانشاه نمايشگاه كاريكاتور برگزار مي‌كند

نمايشگاهي از آثار كاريكاتوريست‌هاي جوان عضو واحد كاريكاتور حوزه هنري كرمانشاه از سوم لغايت دهم دي ماه جاري در محل دائمي نمايشگاههاي حوزه هنري برگزار مي‌شود. به گزارش ستاد خبري حوزه، در اين نمايشگاه 50اثر كاريكاتور از فخرالدين دوست محمد، جبار عبدلي، عابدين محمدي، هادي بلندبخت، محمدرسول گوديني، بهرام زنگنه‌نيا، احسان كرد بهمني، احسان دينوري، محمدصادق محمدي، شيوا احمدي و شيوا سالارآبادي با عنوان "جوالدوز" با موضوع معضلات اجتماعي در معرض ديد علاقمندان قرار خواهد گرفت. نمايشگاه دائمي حوزه هنري كرمانشاه واقع در خيابان سعدي، طبقه فوقاني سينما پيروزي است و ورود براي علاقمندان آزاد است.

دو نمايشگاه از هنرجويان حوزه هنري استان مركزي

نمايشگاه جمعي هنرمندان خانه كاريكاتور حوزه هنري استان مركزي در محل دانشگاه اراك گشايش يافت. اين نمايشگاه به درخواست معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه اراك برگزار مي‌گردد. نمايشگاه فوق شامل چهل اثر از آثار منتخب هنرمندان خانه كاريكاتور حوزه هنري استان مركزي با موضوعات ديني و معنوي، انتفاضه مردم مظلوم فلسطين و مسائل اجتماعي و آزاد است. نمايشگاه فوق از سوم دي ماه جاري به مدت يك هفته براي بازديد اساتيد و دانشجويان دانشگاه اراك در دو نوبت صبح و بعد از ظهر داير است.

واحد هنرهاي تجسمي حوزه هنري استان مركزي نيز در نظر دارد نمايشگاه جمعي آثار هنرجويان تجسمي را در محل نگارخانه شهيد آويني برگزار نمايد. نمايشگاه فوق شامل پنجاه اثر نقاشي در زمينه‌هاي مختلف تجسمي از پانزده هنرجو با موضوع‌هاي ديني و مذهبي، اجتماعي و آزاد است. نمايشگاه فوق از ششم لغايت شانزدهم دي ماه جاري به مدت ده روز جهت بازديد عموم علاقمندان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر داير است.

اخبار كوتاه مراكز استاني حوزه هنري

* نمايشگاه آثار عكس مرتضي كنعاني شامل 25 اثر از طبيعت و فضاهاي مختلف كشور تركيه و ايران از اول لغايت 8 دي ماه جاري در مجموعه فرهنگي هنري سينما قدس تبريز برپاست.

* فيلم كوتاه "از ميان برزخ" كار حوزه هنري آذربايجان شرقي كه برداشتي ازغزل حافظ است در سومين جشنواره فيلم 100 كرج برگزيده شد. فيلم‌هاي "همه چيز يك خيال بود" و "گل آفتابگردان" نيز از ساخته‌هاي حوزه هنري تبريز است كه در جشنواره‌هاي فيلم رويش و رشد برگزيده شده‌اند.

* نمايشگاه نقاشي گروه "امرداد" گيلان شامل 26 اثر از اميد ژاله، بهروز مهربخش و رضا كبيرنيا با موضوعات بومي و محلي و طبيعت از اول لغايت 9 دي ماه جاري در گالري نمايشگاهي حوزه هنري گيلان واقع در رشت، خيابان بيستون برپاست.

* دومين نمايشگاه از مجموعه نمايشگاههاي دوره‌اي آزاد تجسمي هنرمندان حوزه هنري استان سمنان شامل مجموعه آثار نقاشي، تصويرسازي و حجم صادق همتي تا ششم دي ماه جاري در نگارخانه آفتاب شاهرود برپاست.