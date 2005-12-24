نحوه جذب و سازماندهي معلمان وظيفه اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، مشمولان واجد شرايط داراي برگه آماده خدمت بدون مهر غيبت كه تاريخ اعزام آنها از بهمن ماه 84 لغايت پايان خرداد 85 مي باشد و دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم به بالا كه تاريخ اعزام آنها هفته اول تير ماه 85 باشد ، مي توانند در اين طرح ثبت نام كرده و نسبت به تحويل مدارك مربوط به هسته گزينش استان اقدام نمايند.

حداكثر زمان ثبت نام و تحويل مدارك به گزينش براي داوطلباني كه داراي مدرك تحصيلي ديپلم هستند و تاريخ اعزام به خدمت آنها 18/11/84 و 18/12/84 است ، به ترتيب 15/10/84 و 10/11/84 خواهد بود.

حداكثر زمان ثبت نام و تحويل مدارك به گزينش براي داوطلباني كه داراي مدرك ديپلم هستند و تاريخ اعزام به خدمت آنها در برگه آماده به خدمت 18/1/85 ، 18/2/85 يا 18/3/85 قيد شده است ، به ترتيب 10/12/84 ، 15/1/85 و 15/2/85 خواهد بود.

همچنين آخرين مهلت ثبت نام و تحويل مدارك به گزينش براي داوطلبان فوق ديپلم كه تاريخ اعزام آنها در برگه آماده به خدمت هفته اول اسفند ماه 84 يا هفته اول ارديبهشت ماه 85 و يا هفته اول تيرماه 85 مي باشد به ترتيب 25/10/84 ، 25/12/84 و 25/2/85 خواهد بود.

بنابراين گزارش متقاضياني كه برگه اعزام به خدمت به تاريخ دي ماه سال جاري را در دست دارند در صورتي مي توانند متقاضي ثبت نام گردند كه موفق شوند مهلت دفترچه خود را به منظور اعزام براي دوره هاي بعد به شرط آنكه مهلت تمديده شده جزو سقف خدمت آنها محسوب نگردد از طريق نظام وظيفه تمديد نمايند.

گفتني است به كارگيري پذيرفته شدگان بامدرك تحصيلي كمتر از ليسانس در دوره متوسطه صرفا در شاخه هاي فني و حرفه اي و كار دانش و در دروس علمي و كارگراهي مجاز خواهد بود.