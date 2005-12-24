-مسير خبرنگاران اعزامي "مهر" به " بم" ، مسير " تهران-قم-كاشان-نائين-اردستان-يزد-كرمان و بالاخره " بم" بود...سفري از ميان كوير مركزي ايران، چه قبول كنيم و چه قبول اين حقيقت برايمان تلخ باشد، بيش از سه چهارم ايران را " كوير" فرا گرفته است و اين تصويري است كه خيلي از ما "شهرنشينان" آن را باور نداريم.

وقتي اين حقيقت را باور مي كنيم كه ببينيم، اگر ميانگين بارش باران را در كشورمان بدانيم، اگر حضور هيولاي هميشه بيدار و خطرناك " قحطي" و " كم آبي" را در سراسر سرزمين عزيزمان باور كنيم، به جان در مي يابيم كه در يك كشور كويري، " الگوي مصرف اروپايي" و كوبيدن بر " مصرف گرايي" معني اش خودكشي فرهنگي و اقتصادي است!

حاشيه فرض شدن هم يعني حاشيه " امن" براي " ناامني " ، يعني بستري براي ورود تهاجم فرهنگي و ايجاد " بي اعتمادي به حكومت"؛ " رشد قوم گرايي" ولي ... آيا لرزيدن اين حاشيه ، "متن" را تكان خواهد داد؟

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- نكته جالبي كه در طول مسير شهرهاي كويري به چشم مي آيد ، آگهي هاي متعدد و رنگارنگ فروش و تبليغ "فلزياب" است. آگهي هاي تبليغ و فروش فلز ياب يا به زبان خودماني تر" گنج ياب" در شهرهاي كويري كاملا چشمگير و خاص است. تلاش براي يافتن " گنج" از خانه هاي كهن و قديمي ، كنايه اي صريح از وضعيت شهرهاي كويري و حاشيه اي، بيكاري و فقر و ذهنيت " گنج يابي" به جاي " كار و تلاش و يافتن تدبير" كه البته جزو خصلتهاي قديمي ما مردمان شرقي هم است.چه بسيار خانه هاي قديمي و آثار باستاني كه براي يافتن گنج و عتيقه و ...ويران شد و چه بسيار آثار باستاني و تاريخي و گنج هاي واقعي كه توسط باندهاي حرفه اي يا غير حرفه اي به خارج تاراج شد.

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-بم، شهري است كه پايان " زنديه " و آغاز " قاجاريه" در آن رقم خورد، در سال 1209 هجري قمري، با خيانت كلانتر "بم" -محمد علي خان سيستاني- آخرين بازمانده كريم خان زند و سلسله زنديه، يعني " لطفعلي خان زند" بعد از نبردي جانانه با سربازان آقامحمدخان قاجار (اولين شاه قجري) در "بم" دستگير شد، آقامحمدخان شخصا با دستان خويش، چشمان لطفعلي خان را از حدقه بيرون آورد و دستور داد او را با همان وضع به "طهران" ببرند...!

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-صبح سه شنبه 23 آذر ، ورود به شهر " بم" ..، بم در 175 كيلومتري " كرمان" واقع است. ، تابلوي ورودي شهر : به "دارالصابرين، شهر نخل هاي استوار ، " بم" خوش آمديد "، تابلويي ديگر يادمان مي اندازد كه با شهري مثل همه شهرها و مردمي مثل همه مردمها روبرو نخواهيم بود ، تابلويي ديگر نهيب مي زند: " براي شادي روح قربانيان زلزله ،صلوات بفرست!"

يك دور كوتاه و گذرا از چند خيابان اصلي شهر "بم" ، فقط چند دقيقه طول مي كشد و در همان " نگاه اول" خيلي چيزها به چشم مي آيد: كانكس، كانتينرهايي كه اينك مغازه و خانه و اداره و بيمارستان و ...شده اند . بم ، يا به عبارت دقيق تر " باغ شهري" است از نخلها، درست چند صدمتر از هرسوي خيابانهاي اصلي بم، نخلستان هاي بم با "رطب مضافتي معروف بم " سايه گسترانيده اند.

-بم شهري است گره خورده با تاريخ، به واسطه ارگ اش، ارگي كه بزرگترين بناي خشتي جهان با قدمت بيش از دوهزار سال " بود"...و گفتن اين " بود" به جاي " است" ، چه ناگوار است...! زلزله تقريبا چيزي را از ارگ باقي نگذاشته است.

-چهره غمزده بم خيلي زود به چشم مسافران از راه رسيده مي نيشيند: اتوموبيل هاي بي صاحب ، "مركب هاي بي سواري " كه در گوشه گوشه شهر ،رها شده اند..نشانه اي از بيش از سي هزار قرباني زلزله 5 دي است.بم را بايد شهر "بام هاي فروريخته" ناميد، "بم" مثل بيماري افسرده، ، صبح ها خيلي دير از خواب بيدار مي شود، برخلاف شهرهاي ديگر كه معمولا از ساعت 8-9 و حتي زودتر، نبض زندگي در شهر شروع به زدن مي كند، بمي كه ما ديديم تا ساعت 9 ، تقريبا خواب بود... و شب‌ها هم تقريبا 8 . . .

-مصالح ، ميلگرد و آجر و كيسه هاي سيمان و كارگر ساختماني در "شهر" زياد است...اما سازندگي و ساخت و ساز "كم" ، در بم اما، صنعت "سنگ" تبديل به صنعتي "پررونق" شده است، كارگاههاي سنگ تراشي و " سنگ قبر تراشي" در خيابانهاي شهر خيلي راحت يافت مي شود.

- " نخل ها " تنها جزئي از "بم" هستند كه بدون كمترين تغييري ، از قبل از زلزله ، همچنان "سبز و استوار و سربه آسمان سائيده" ، ايستاده اند ، خدا چه نشانه و معلم خوبي براي نشان دادن " صبر" به بمي ها ، انتخاب كرده است!

- در همان ورودي شهر ، يعني بلوار شهيد بهشتي ، چشممان به چند كانكس با رنگهاي متنوع و شاد مي خورد ، مهدكودك "ملائك" ...در "كانكس" اهدايي يك خير آذربايجاني و كانكس اهدايي " يونيسف" و در يك زمين خاكي-جاي سابق مهدكودك- برپا شده تا پذيراي فرشته هاي كوچك بمي باشد.

-كودكان شبيه ترين موجودات به فرشته ها هستند، معصوم و پاك ، بيگانه با "كينه" ، زود مي خندند و زود گريه مي كنند و زود فراموش مي كنند و اگر اين كودكان، مصيب زده هم باشند، ديدن فرشتگان مغموم حكايتي ديگر دارد!

-خانم بنازاده مدير مهدكوك "ملائك" مي گويد: ما كارمان را از 15 دي 82 شروع كرديم، ده روز بعد از زلزله...با يك چادر و 200 كودك ، جالب است كه بدانيد يم قبل از زلزله ، 12 مهدكودك داشت و الان 36 تا! و تعداد كودكان اين مهد هم 36 كودك بمي است كه تقريبا يك سوم آنها " يتيم هاي برجامانده از زلزله دي 82 " هستند.

دوبرابر شدن تعداد مهدها بعد از زلزله ، "حقيقت تلخي" را روايت مي كند... آيا بم تاب اين همه "يتيم" را دارد؟!

-نكته جالب اين جاست كه بعدها فهميديم كه متولي ساخت اكثر اين مهدكودكها، خارجي ها هستند و اين مهدكودك هاي كانكسي اكثرا جزو كمكهاي بشردوستانه كشورهايي اروپايي به ايران بوده است، كار كردن روي " بچه ها " و از "بچه ها " شروع كردن يك اصل مهم نظام آموزشي-فرهنگي غرب است، نكته اي كه به شدت مورد غفلت ما قرار گرفته است و معمولا آموزش بچه ها، كاري سطحي و معمولي و پيش پا افتاده فرض مي شود.

از اثرات روحي زلزله بر كودكان بمي ، سئوال مي كنيم و اينكه آيا بچه هاي بم فاجعه سحرگاه 5 دي را فراموش كرده اند؟ مدير مهد جواب مي دهد:" ديگر با بچه ها در مورد " زلزله " حرف نمي زنيم، اوايل براي اينكه سبك بشوند و از شوك خارج شوند ، به بچه ها در مورد زلزله ، سوژه نقاشي مي داديم ، اما الان سعي مي كنيم آنها را از خاطره زلزله خارج كنيم.

ياد مسابقه اي مي افتم كه چند ماه بعد از زلزله، يك نهاد غيردولتي موسوم به "حقوق بشري" براي كودكان بم به راه انداخت، عنوان مسابقه نامه نويسي " نامه اي به خدا" بود و نامه منتخب اين مسابقه اين بود:" تو كه اينقدر مهربان بودي!"

از خانم بنا زاده در مورد " تفريح مورد علاقه بچه ها" مي پرسم، مي گويد : بچه ها "ژيمناستيك" را خيلي دوست دارند، يك موكت روي زمين پهن مي كنند و بچه هاي مهد ملائك به افتخار خبرنگاران " مهر"، حركات موزون انجام مي دهند!

برروي در و ديوار كانكس ها و داخل آنها، پوسترهاي يونيسف و يونسكو و بخش هايي از " اعلاميه جهاني حقوق كودك" و " حقوق بشر" به چشم مي خورد، " ميكي موس" و " پلنگ صورتي" و "دانل داك" روي ديوارهاي كانكس ، چشم انداز هرروز " بچه ها" است.

چند مرغابي لابلاي كانكس ها لانه كرده اند، مدير مهد كه توجه و تعجب ما را در مورد اين مرغابي ها مي ببيند، مي گويد: " اين مرغابي ها را براي بازي بچه ها آورديم، يك لاك پشت هم داشتيم كه طاقت هواي بم را نداشت!"

مهد كودك ، 3 مربي دارد كه حقوق شان ماهي 70 هزار تومان است، تجسم واقعي اصطلاح " پير جوان"، چهره هاي اين مربيان زحمتكش و صبور است كه هم درد "خود" و هم درد "ديگران" را بايد به دوش بكشند.

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-بعد از مهد كودك به بهشت زهراي "بم" ، مي رويم، قبرستان " آباد " يك شهر " خراب "، حتي خانه مردگان هم خراب شده است، سقف مقبره هاي خانوادگي هم فرو ريخته است...

"اينجا تربت پاك شيعه هاي علي است كه در جمعه خونين 5 دي ، بي كفن به ديدار خدا رفتند، بدون صلوات وارد نشويد! " تابلويي است كه در ورودي بهشت زهراي بم نصب شده است. مسئوليت ساماندهي و بهسازي بهشت زهراي بم را "شهرداري تهران" در زمان تصدي دكتر احمدي نژاد، برعهده داشته است.

"جمعه خونين بم" آنقدر ناگهاني و شوك آور بود كه فرصت وداع با عزيزان از دست رفته ، فراهم نشد، اجساد را از ترس تعفن و شيوع بيماري هاي عفوني به سرعت در همان روزهاي اول دفن كردند، در گورهايي كه تقريبا مي شود به آنها " گورهاي دسته جمعي خانوادگي " اطلاق كرد.

در صبح گاه جمعه 5 دي 82 ، بم 12 ثانيه لرزيد...! دانستن اين مطلب كه زلزله ها معمولا دو تا سه ثانيه بيشتر طول نمي كشند، در درك شدت و آثار زلزله بم ، مي تواند مفيد باشد و اينكه اين زلزله ، "بم" را به طرز عجيب و بي سابقه اي ، در دو جهت عمودي و افقي ، لرزاند!

تقريبا روي سنگ قبر همه قربانيان زلزله ، عكسشان هم حك شده است، حتي عكس "خانمها" ، كاري كه شايد در ميان خانواده هاي ايراني چندان مرسوم نباشد، اما چون فرصت وداع نبوده است، بازماندگان ترجيح داده اند كه عكس همه عزيزانشان را بر سنگ حك كنند.

روي برخي سنگ قبرها، در كنار عكس قربانيان و اعضاي خانواده از دست رفته، تمثال منسوب به امام حسين (ع) يا حضرت عباس (ع) را هم حك كرده اند، تمثيلي از اينكه ايراني ها، خاندان پيامبر(ص) را همپا و حتي بيشتر از خانواده خويش دوست مي دارند و خود را از آنها و آنها را از خود مي دانند و يكي از خصوصيات برجسته مكتب اهل بيت (ع) همين است، تشيع مكتبي است كه "خانواده" " عاطفه " و " اخلاق" در آن نقشي محوري دارد ، روايت عظيم ترين حماسه تشيع ، يعني حادثه كربلا، روايتي كاملا خانوادگي و عاطفي است و " پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند و ..." در آن حضور دارند و نقش آفريني مي كنند و اين مصيبت جمعي و خانوادگي نيز با رجوع به داستان حادثه كربلا، تسلي مي يابد.

يكي از مهمترين اثرات و پيامدهاي فرهنگي "زلزله" كه مي تواند مورد توجه قرار گيرد، تاثير اين گونه بلايا بر فرهنگ عمومي و اعتقادات و باورهاي مذهبي مردم است، در "بم" شاهد اين حقيقت بوديم كه با وقوع زلزله و حتي برخي اظهار نظرهاي خاص در مورد علت زلزله، نه تنها اعتقادات مذهبي مردم سست نشد، بلكه مردم براي تسلا و توجيه و پذيرش مصائب خويش بازهم به " دين" رجوع كرده و مي كنند...

بعد از گذشت دوسال از زلزله ، هنوز نوعي " بهت " در ميان بمي ها وجود دارد، "بهت و شوكي" كه كم كم مي رود تا با "تسليم" و " عادت" آميخته شود، اين نوشته جالب در فضاي قبرستان و سنگ نوشته هاي قبرها به چشم مي آيد : " اي رهاگرديدگان ! آن سوي قصه هستي چيست؟!"

-"خشم طبيعت، بلاي طبيعي و قهر زمين و ..." اينها واژگاني است اكثرا "وارداتي" و ترجمه اي براي توصيف و تفسير و توجيه "زلزله ، سيل، طوفان و اين نوع بلايا" ، اگر كمي در اين نوع توصيف از طبيعت تامل كنيم، رد پاي نوعي "سكولاريسم پنهان" را در آن مي بينيم، "جدا كردن طبيعت از اراده الهي " و براي " طبيعت" ، " نقش و اراده مستقل قائل شدن" يك خطر فكري و عقيدتي است كه همواره بعد از وقوع حوادثي مثل زلزله و سيل و طوفان و صاعقه ...براي توجيه و تفسير آن ، در ذهن بسياري نقش مي بندد.

- خدا خود را در طبيعت " هم" نشان مي دهد و جلوه مي كند ، گاه با "مهر" و گاه با " جبر" ، گاهي با " رحمانيت" و گاه با " جباريت" كه هركدام هم حكمتي دارند، جان سپردن لحظه اي هزاران انسان در حوادثي مثل زلزله و سيل اگرچه در نگاه اول وحشتناك و تاثر آور است اما نشان از " جباريت" و "مالكيتي " هم دارد كه مافوق نيروي انساني است، آن كس كه "حيات" را آفريد، "مرگ" را هم آفريد و "مرگ" هم حق است و قطعي و آمدني!

-بايد باور كرد كه " مرگ " ظلم نيست...! و خالق حكيم همانطور كه " ما نبوديم و تقاضامان نبود" ، "داد" ، همانطور هم "مي گيرد"... مرگ ، مرگ است و چه فردي و چه به صورت جمعي و گروهي...نظر فلسفي "تقارب آجال و مرگ هزاران نفر" هيچ تفاوتي با " اجل يك نفر " ندارد.

-" ايرج بسطامي" خواننده ترانه معروف " من مانده ام تنهاي تنها، تنها ميان سيل غمها" هم در بهشت زهراي بم، آرميده است، صداي بسطامي در اصطلاح "چپ كوك" و از جمله صداهاي نادر در ميان خوانندگان ايراني بود، مرحوم بسطامي، شب قبل از زلزله ، تهران بود و قرار بود كه شنبه صبح، در استوديو جام جم صداوسيما ، آواز موسيقي متن يك سريال ايراني را اجرا كند، ولي بسطامي به اصرار ، همان پنجشنبه به "بم" بازگشت و نيمه شب به زادگاهش رسيد و سحرگاه "جمعه" پيكرش در زيرآوار، شكست ، ولي صدايش در آسمان موسيقي ايران، جاودانه شد...تقدير بسطامي اين بود كه در كنار همشهريانش، به ديدار خدا برود.

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-چند صدمتر كه از در خروجي بهشت زهرا، دور مي شويم ، ساختمان كميته امداد "بم" وجود دارد، ساختمان نوسازي كه ظاهرا از قبل از زلزله برجا مانده است، در حياط ساختمان كميته امداد، جنب و جوشي وجود دارد...روي سكوي انبار كميته امداد، حدود بيست زن و مرد سالخورده با لباسهاي مندرس و كهنه و خاكي درحالي كه به نظر مي آيد مال روستاهاي اطراف بم باشند، نشسته اند و منتظر دريافت كمك هستند، كمكها عبارتند از :"آرد، دمپايي، زيلو و ..."

-وقتي مركبمان ، تويوتاي "پرادو" كه خيلي شبيه خودروي بسياري از مسئولان است، جلوي ساختمان، متوقف مي كند، مردم فكر مي كنند از "مسئولين" هستيم، دورمان جمع مي شوند و شروع مي كنند به گلايه و انتقاد:

-آقا! به خدا ! كمكها را انبار كرده اند، خوبها را داده اند به (...) به ما چيزي نمي دهند!

-هرروز مي آيم اينجا، كمكي نمي كنند، امروز بعد از سه ماه، فقط يك كيسه آرد دادند.

-هركمكي كه مي خواهيم، مي گويند براي تحقيقات مي آييم ، بعد كمك مي كنيم، ولي نمي آيند! آخه ما چكار كنيم؟

-من يك زن بي سرپرست هستم، دوتا از بچه هايم دانشجو هستند، پول شهريه شان ندارم، يكي از آنها مجبور شده انصراف بدهد، بايد صبر كنم تا ديگري هم از تحصيل منصرف شود؟چرا به داد ما نمي رسند؟

-4 تا از فرزندانم در زلزله مرده اند، بيكار هستم ، كميته امداد براي سه نفر فقط 50 تومن مي دهد!

خانمي از روستاي " چهل تخم" بم ، زيلويي را كه به عنوان "كمك" دريافت كرده به ما نشان مي دهد: زيلو كهنه است و "سوراخ" !

مردي با عصاي زيربغل خود را لنگ لنگان به ما مي رساند و بي مقدمه مي گويد: قبل از زلزله، كشاورزي مي كردم، بر اثر آوار، فلج شدم، بيكارهستم و چهار سر عائله دارم، به ما وام بدهند ما خودمان كارمان را درست مي كنيم.

بايد هرازچندگاهي به آنها توضيح دهيم كه ما فقط خبرنگاريم و هيچ مسئوليت و تواني و كمكي نداريم جز رساندن حرف آنها به گوش مردم...اين توضيح ما، باعث دلسردي برخي از آنها و اميداور شدن و بيشتر سخن گفتن، بعضي ديگر مي شود!

بعضي ها، آدرس كانكس يا اردوگاهشان را مي دهند كه به آنها سر بزنيم: ميهمان شهر مدرس، ميهمان شهر امام خميني، ميهمان شهر اميركبير و ...

موقع خارج شدن از ساختمان كميته امداد، خانمي با دو آفتابه ! از ساختمان خارج مي شود، آنقدر تعجب مي كنيم كه دوباره برمي گرديم و در مورد اين دو آفتابه نو و قرمز! از او سئوال مي كنيم: با حالتي عصبي مي گويد: اين دو تا آفتابه كمك كميته امداد به من است! حكمت دادن آفتابه، آنهم دوتا به مصيب زدگان بمي ، باشد بر عهده مسئولان كميته امداد!

خانمي كه اين كمك را گرفته بود موقع رفتن ، زير لب مي گويد: مي خواهند مسخره مان كنند، مي خواهند ديگر به كميته مراجعه نكنيم!