نبايد صرف داشتن تحصيلات دانشگاهي به افراد مجوز نشر داد

به گزارش خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، در اين مراسم سيد جلال هاشمي - نايب رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان، با اشاره به سابقه تشكيلاتي ناشران زن در كشورهاي ديگرازجمله نپال و لبنان ، فعاليت زنان ايراني را درحوزه نشربي سابقه خواند .





وي افزود: حضورهزارناشر زن درصحنه نشركتاب كشوربسيارمفيد است ومي تواند درتحقق فرهنگ كتابخواني گامي بلند باشد .

هاشمي درعين حال تاكيد كرد : صدورجوازنشردركشورما غيراصولي است و نبايد به كساني كه با كتاب آشنا نيستند وحتي ابعاد كاغذ را نمي دانند به صرف داشتن تحصيلات دانشگاهي مجوز نشر داده شود .

وي در پايان به عدم همكاري وزارت ارشاد با اتحاديه ناشران در زمينه حل مشكلات حوزه نشر اشاره كرد .

در ادامه مراسم شهلا لاهيجي فضاي كنوني جامعه را دوران بي رونقي كتابخواني دانست و در بيان اهداف مجمع صنفي زنان ناشراظهار داشت : مي خواهيم خورشيدهاي كف دستمان تبديل به هزاران پرتو نوراني شود و جهان ما را با بينش و دانش روشن كند.

وي افزود: مجمع صنفي فرهنگي زنان ناشر با تمام مرارتها و مشكلات ، بخش افتخار آميز و موفقي را در جهان نشر به خود اختصاص داده كه با حداقل امكانات توانمندي زنان ايراني را نشان مي دهد.

دكترمعتمدي نيزبه نمايندگي از شوراي شهرتهران هدف خود را ازحضور در افتتاحيه نمايشگاه آشنايي با مسايل و مشكلات حوزه نشر و تلاش در رفع آنها دانست.

وي اظهار داشت : شوراي شهر هر كاري بتواند براي تحقق آرمانهاي بانوان فعال انجام مي دهد.

مهندس طباطبايي رئيس مركز آموزش سازمان شهرداري تهران سخنراني بعدي مراسم بود.

وي حركت زنان ناشر در تشكيل مجمع صنفي فرهنگي را تلاشي مثبت در نشان دادن اتحاد و همياري آنها دانست.

طباطبايي افزود: نشر كتاب يك حرفه اقتصادي نيست بلكه جهادي فرهنگي در جهت آموختن بيشتر به اقشار جامعه است.

وي همچنين به رسالت ناشر در دو حوزه محتوا به عنوان طلبه اي كه فرهنگ را انتقال مي دهد و شيوه كه چگونه با مخاطب ارتباط برقرار مي كند اشاره كرد و نقش ناشران زن را در ترويج فرهنگ كتابخواني بسيار مهم قلمداد كرد.

به گزارش مهر ، در پايان مراسم شهلا لاهيجي پيشنهاد تشكيل ميزگردي با حضور اعضاي شوراي شهر، مسئولان شهرداري واعضاي مجمع صنفي فرهنگي زنان ناشر را در طول برگزاري نمايشگاه مطرح كرد.