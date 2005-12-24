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۳ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۴۱

مدير كل دفتر صادرات گمرك ايران خبرداد:

اقدامات گمرك ايران براي كاهش هزينه صادرات

مدير كل دفتر صادرات گمرك ايران اعلام كرد: صدور انواع كالا به خارج از كشور نه تنها هيچ گونه هزينه گمركي ندارد بلكه گمرك ايران حداكثر تسهيلات و خدمات را جهت كاهش هزينه ها به صادر كنندگان ارائه مي دهد.

ناصرابراهيمي ضمن اظهار اين مطلب افزود: در حال حاضر گمرك ايران نه تنها از صادر كنندگان عوارض و هزينه اي دريافت نمي كند بلكه در سالهاي اخير، اين سازمان با انجام اقدامات لازم سعي در حذف هزينه هاي اضافه صادراتي كرده تا توان رقابتي توليد كنندگان داخلي در بازارهاي خارجي افزايش يابد.

وي دراين باره اضافه كرد: در گذشته نه چندان دورصادر كنندگان علاوه برمشكلات دربخش توليد، مجبوربه پرداخت هزينه هاي صادراتي ديگرهم بودند كه گمرك از مدت ها پيش با بكارگيري ارزيابي حمل يكسره (روي كاميون) ارزيابي سياركالاهاي صادراتي گام هاي موثري دركاهش هزينه هاي صادراتي برداشت.

ابراهيمي افزود: درحال حاضر ارزيابي بيش از 90 درصد كالاها صادراتي در محل توليد يا انبارهاي صادر كننده و روي كاميون هاي حامل اقلام صادراتي بدون تخليه و بارگيري مجدد انجام مي شود، اين درحالي است كه قبل ازاين صادركنندگان هزينه هاي زيادي براي انتقال كالاهاي صادراتي خود به گمرك جهت ارزيابي، تخليه و بارگيري مجدد آن مي پرداختند كه همين امر سبب افزايش هزينه صادرات مي شد.

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 269554

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