فهرست دهها مورخ و محقق جهان كه از مواضع رئيس جمهور ايران درباره هولوكاست حمايت كردند

خبرنگار سرويس بين الملل خبرگزاري مهر ، بعد از اظهارات اخير رئيس جمهور كشورمان در خصوص رژيم صهيونيستي و بويژه ماهيت مشكوك فرضيه "هولوكاست" در تماس ها و مكاتباتي با برخي مورخين مستقل و مشهور نقاط مختلف جهان نظر آنان را در قبال اين اظهارات جويا شد. آنچه در پي مي آيد بخشي از نامه هاي دريافتي مهر از انديشمندان يادشده است و با توجه به دريافت مستمر اسامي ساير محققان و تاريخ شناسان، "مهر"به مرور نظرات بعدي را نيز منتشر خواهد ساخت.

"پل فرام" مدير "بنياد كانادائي آزادي بيان" با ارسال نامه اي به خبرگزاري "مهر" تاكيد كرد : "هولوكاست امروزه تبديل به يك مذهب شده است و با كساني كه در اين باره شك و ترديد مي كنند مانند مرتدين برخورد مي شود و اين از لحاظ عقلاني ومنطقي اشتباه و فريبكارانه است.

وي با اعلام حمايت از اظهارات رئيس جمهوري ايران، افزود : "من بر اين باورم كه درباره تمام سؤالاتي كه درباره تاريخ مطرح است بايد بحث و گفتگوي آزاد صورت پذيرد".

"اسرائيل شامير"روزنامه نگار و نويسنده داستان هاي مردمي در يافا اسرائيل(اراضي اشغالي 1948) يكي ديگر از كساني است كه درنامه خود مراتب احترام و قدرداني خود را از مردم و رهبران ايران اعلام كرده است.

وي كه در سال 1969 از "نووسيبيرسك" سيبري روسيه به آنجا مهاجرت كرده است و نوه حاخام و پروفسور رياضي دان از طبريه فلسطين است، در سال 1973 در گروه چترباز خدمت كرد و پس از خدمت نظامي در دانشگاه عبري بيت المقدس به مطالعه حقوق پرداخت ولي آنجا را ترك و به روزنامه نگاري مشغول شد.

شامير در نامه خود به"مهر" چنين آورده است :"من براي مردم و رهبري ايران احترام بسياري قائل هستم من درسال هاي 1973 و 74 در ايران بودم و مردم و كشور ايران را بسيار شرافتمند مي دانم و من هم سردمداران اسرائيل را"قاتلين خونخوار" مي دانم و در نوشته هايم عنوان كرده ام كه آنها هولوكاست را به افسانه اي تبديل كرده اند و بر همين اساس است كه با تجديد نظر طلبان در اين باره مخالفند".

پروفسور"روبر فوريسون" (Robert Faurisson) استاد سابق دانشگاه ليون در فرانسه كه يكي از منتقدين سرسخت هولوكاست است و بارها به خاطر اظهارات خود دراين باره مورد ضرب و شتم صهيونيست ها قرار گرفته نيز با ارسال نامه اي جداگانه به مهر حمايت كامل خود را از اظهارات رئيس جمهوري ايران اعلام و از ديگر همقطاران خود در سراسر جهان خواست تا حمايت خود را از احمدي نژاد اعلام كنند.

"عبدالله محمد سيندي" (Abdullah Mohammad Sindi)، استاد دانشگاه و دكتراي روابط بين الملل در نيويورك هم در مطلبي كه براي "مهر" ارسال كرده حمايت خود را از مواضع ضد صهيونيستي رئيس جمهور اعلام كرده است .

پروفسور"آرتور باتز" استاديار مهندسي برق و كامپيوتر در دانشگاه "نورتوسترن" در اونستون ايلينويز از ايالت شيكاگو آمريكا نيز از ديگر دانشمنداني است كه حمايت خود را از مواضع منطقي رئيس جمهور كشورمان درباره هولوكاست اعلام كرده است.

وي نويسنده كتاب شيادي قرن بيستم " "The Hoax of the Twentieth Century " است كه اشاره به هولوكاست و باج خواهي صهيونيسم دارد. وي در تشريح كتاب خود به "مهر" گفت :" اظهارات رئيس جمهور ايران در بخشي از كتاب من نيز آمده است و من اين نكات را در كتاب بررسي كرده ام بنابراين من از اظهار نظر ايشان حمايت و پشتيباني مي كنم و به وي تبريك مي گويم كه اولين رئيس دولتي است كه آشكارا در اين باره بطور شفاف ابراز نظر مي كند و ابراز تاسف مي كنم از اينكه وي رئيس يك كشور غربي نيست ".

دكتر "فردريك توبن" كارشناس استراليائي، دكتراي فلسفه و مدير موسسه آدلايد در استراليا و محقق تجديد نظر طلب نيز با ارسال نامه اي هولوكاست را دروغي اعلام كرده است كه مبلغين آن سعي در به زير سلطه در آوردن ديگران مي داند.

"احمد رامي"، از مورخان نامي مراكش نيز حمايت كامل خود را از اظهارات احمدي نژاد رئيس جمهور براي به چالش كشيدن دروغ بزرگ هولوكاست اعلام كرد. رامي نظامي سابق مراكشي و از مخالفان دولت است كه در حال حاضر در استكهلم زندگي مي كند. وي همچنين رئيس راديو اسلام سوئد است و پايگاه اينترنتي دارد كه به زبان هاي مختلف دنيا مطلبي را ارائه مي دهد.

"هورست ماهلر" وكيل آلماني كه هولوكاست را فريبكاري و هدف آن را ضربه زدن به مردم آلمان مي داند هم جزو كساني است كه از مواضع ضد صهيونيستي رئيس جمهور كشورمان استقبال كرده است . وي به "مهر" گفت :" آقاي احمدي نژاد كمك بسياري به ما (تجديد نظرطلبان) كرد.هولوكاست هرگز اتفاق نيفتاده است و بزرگترين دروغ تاريخ است و انعكاس منطقي آن اين خواهد بود كه احمدي نژاد افراد بسياري را به سوي تجديد نظر طلبان سوق خواهد داد آلمان ها بايد براي حفظ كشور خود با داستان دروغين هولوكاست مبارزه كنند ". وي مي افزايد : " بسياري از مورخين به زور وادار به سكوت شدند و بسيار از آنها در حال حاضر به خاطر گفتن حقيقت در زندان به سر مي برند ".

"مارك وبر" محقق آمريكائي و مدير مؤسسه بازنگري تاريخي(IHR) در كاليفرنياي آمريكا نيز حمايت كامل خود از اظهارات رئيس جمهوري ايران اعلام كرد.

"هانري راك" محقق و كارشناس فرانسوي و منتقد هولوكاست نيز در مصاحبه اي با "مهر" حمايت كامل خود را از اظهارات علمي رئيس جمهوري اسلامي ايران اعلام و خواستار تحقيق و تفحص بيشتر در باره هولوكاست شد.

"مايكل هوفمن" گزارشگر سابق آوشيتدپرس و نويسنده چندين كتاب نيز كه خود را به عنوان يك مورخ و جستجوگر حقايق بنيادين در تاريخ مي خواند با ارائه تحليلي بر روي پايگاه اينترنتي خود، از اظهارات صحيح احمدي نژاد حمايت كرده است.

وي اظهارات احمدي نژاد را در هنگاميكه بسياري از تجديد نظر طلبان در آلمان، فرانسه و بلژيك در زندان هستند بسيرا مقدس توصيف كرد.

وي مي گويد به درستي كه اتاق گاز تبديل به يك خداي هولوكاست گرائي شده است و اين حقيقتي بود كه يك نفر ممكن است كه در حيطه مسيحيت جرات گفتن آن را داشته باشد اما قطعاً از سوي اسرائيل و يا متحدين آن قرباني خواهد شد. پس با چنين اظهاراتي وي را مي توان فردي ناميد كه تنها از خدا نه از بشر مي ترسد و چنين افرادي معمولاً حس شگفت انگيز آزادي دارند و داراي دل و جرات فوق آلعاده هستند. اين طبع سالم است كه وي چيزي را اعلام مي كند كه ديگران جرات گفتن آن را ندارند.

وي در انتهاي پيام خود مي گويد:

در اينجا همچنين طنز جالب و مناسبي نيز وجود دارد: "آنگاه كه جالوت با سنگي كه از سوي داوود ايراني به سوي وي پرتاب شد از پاي درآمد".

"دانا آي آلوي" از كميته آمريكائي - لهستاني نيز در اين باره به "مهر" گفت : "گرچه يهوديان در جنگ جهاني مورد ظلم واقع شدند اما مسلماً درباره آنچه كه براي آنان در زمان اشغال لهستان از سوي آلمان اتفاق افتاده ، اغراق شده وتبليغات زيادي صورت گرفته است" . وي گفت:" البته يهوديان رنج كشيده اند اما اين شامل بسياري از غير يهوديان نيز بوده و همه از اين مساله رنج بردند و يهوديان تنها گروهي نبودند كه رنج بردند، رنج يهوديان تنها گوشه اي از ستم هايي بوده كه به بشريت رفته است ".

"جان كامينسكي" نويسنده و منتقد سياست هاي آمريكا در فلوريدا نيز با ارسال نامه اي به "مهر" ضمن حمايت از اظهارات رئيس جمهور كشورمان مي نويسد:" من صد در صد از اظهارت ايشان قدردداني مي كنم و به عنوان يك آمريكائي مسئول از رفتار كشورم در تمام دنيا بويژه عليه ايران و ونزوئلا احساس شرم مي كنم و هميشه مي گويم كه ما درآمريكا احساس نا امني مي كنيم . ما براي "مهر" و رئيس جمهوري ايران بهترين آرزوها را داريم و اميدوارم تا تمامي ما جرات كنيم تا تحت هر شرايطي حقايق را بازگو كنيم ".

"سرژ تيون" محقق علوم اجتماعي فرانسوي كه وي نيز به خاطر اعتقادات ضد صهيونيستي از شغلش اخراج شده است با ارسال نامه اي حمايت خود و تمامي همكارانش را از اظهارات آقاي احمدي نژاد اعلام كرد و آن را كاملاً درست ، منطقي ، عادلانه و رفتاري شجاعانه توصيف كرد.

"محمد حجازي " تحليلگر مسائل خاورميانه در استراليا نيز با ارسال نامه اي به "مهر" حمايت كامل خود و همفكرانش را از رئيس جمهور كشورمان اعلام كرد وخواستار تشكيل كنفرانسي در تهران دراين رابطه شد كه در آن تجديد نظر طلبان برتر دنيا كه هولوكاست را اغراق شده مي دادنند در تهران در اين زمينه به گفتگو بشنينند.

گروهي ديگر از محققان نيز با ارسال نامه اي جمعي اظهارت اخير محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان را « پيام كريسمس ازيك مسلمان شجاع» توصيف كردند كه ترسي از صهيونيسم ندارد.

درميان كساني كه از اظهارات ضد صهيونيستي رئيس جمهور حمايت كردند اسامي افرادي به شرح زير به چشم مي خورد: "فردريك توبن": كه به علت زير سؤال بردن هولوكاست به مدت 6 ماه در آلماني زنداني شد.

"ارنست زاندل" ناشر كانادائي آلماني الاصل كه پس از چهل سال زندگي در كانادا از اين كشور اخراج و درحال حاضر نيز به خاطر زير سؤال بردن 6 ميليون كشته شده يهودي در هولوكاست در آلمان زنداني است و در انتظار محاكمه به سر مي برد،

"گرمار رودولف" شيميدان آلماني كه به خاطر نوشتن كتابي ارزشمند تحت عنوان "كالبد شكافي هولوكاست"( Holocaust Dissect) در سال 1995از آلمان گريخت كه مدتي در انگليس و از آنجا به آمريكا رفت و درنهايت با تلاش يك گروه صهيونيستي موسوم به ICE به آلمان بازگردانده شد و در حال حاضر در آنجا زنداني است.

"زيفريد وربك" از محققين هولوكاست بلژيكي وي نيز كه در گذشته بارها به دادگاه فراخوانده شده است ،

"گانتر كگل" از محققين تجديد نظر طلب هولوكاست و تجديد نظر طلب در آلمان وي نيز ابعاد هولوكاست را دروغ مي داند.

"ولفگانگ فروليچ" كه در گذشته از وي خواسته شده بود تا شهادت دروغ عليه تجديد نظرطلبان بدهد و وي با پناه بردن به سفارت ايران در وين اين مساله را عنوان كرد كه صهيوينستها وي را تهديد كرده اند.

"مانفرد رودر" مدافع تجديد نظر طلبان ، وي به خاطر 10ماه زندان در آلمان محكوم شد.

"ديويد ايروينگ" مورخ انگليسي است كه در حال حاضر به اتهام زير سوال بردن هولوكاست در اتريش زنداني است و انتظار محاكمه به سر مي برد وي بارها از سوي گروههاي يهودي در انگليس و در سراسر جهان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و همچنين از ورود به كشورهاي مشترك المنافع ممنوع شده است و در همين راستا يكبار كه وي براي ديدن يكي از اعضاي خانواده خود قصد ورود به استراليا را داشت گروههاي يهودي با فشار بر دولت اين كشور از ورود وي ممانعت بعمل آوردند.

"ابراهيم علوش" رئيس اسبق انجمن نويسندگان اردن، استاد دانشگاه و رئيس صداي آزاد عربي است، وي يكي از مهمترين منتقدين هولوكاست در جهان اسلام است و از وي به عنوان يك تجديد نظر طلب مسلمان در جهان اسلام ياد مي شود.

علوش همچنين با نوشتن مقاله اي بلند حمايت كامل خود را از اظهارات احمدي نژاد اعلام و به دين گونه نسل كشي يهوديان به بهانه هولوكاست را محكوم مي كند.

شايان ذكر است كه گروهي ديگر از تجديد نظرطلبان هولوكاست نيز با ارسال نامه اي به "مهر" اعلام كرده اند كه " خود و همفكرانشان درجهان از هرگونه تجديد نظر طلبي در خصوص هولوكاست من جمله اظهارات رئيس جمهور ايران اعلام حمايت مي كنند ".

در فهرست زير اسامي اين افراد نيز آمده است:

فرد لوچر(آمريكا) ، مايكل هوفمن(آمريكا) ، گرد هونسيك، جول هيوارد( نيوزيلند)، ارنست ريمر، ارنست نولت، گرگ ريون، احمد هوبر( سوئيس)، كارلوماتوگنو (ايتاليا)، اينگريد ريملند (آمريكا)، والتر لافتل، لئون پولياكف (روسيه) ، جان بال (آمريكا) ، ويلهلم اشتاگليچ، جوزف برگ، برادلي اسميت (از مكزيك) وينسنت رينوا(فرانسه) كاستاس زاوردينوس (آفريقاي جنوبي ) ،جان بنت جان (استراليا) تئودور اوكيف (آمريكا) ، هانس اشمبيت ، كلاوس نوردبوخ (آفريقاي جنوبي) ، اينگريد دكرت و بسياري ديگراز اسامي افراد و محققين كه در اين نامه ذكر شده است.

همچنين شخصيت ها وگروههاي داخلي و برخي نويسندگان ايراني مقيم خارج از كشور نيز در تماسي تلفني و با ارسال نامه اي حمايت خود را از آزادي بيان و اظهارات رئيس جمهور ايران اعلام كردند.



