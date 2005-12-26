موسيقي ايراني نيازي به تحول ندارد / تحول در موسيقي نه تعريفي بلكه تبييني است / موسيقي ايراني حزن انگيز نيست

هوشنگ جاويد در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر"، با اعلام اين مطلب گفت: تحول در هنر موسيقي را خود موسيقي نمي تواند ايجاد كند . اين كار اهل دل مي طلبد، اما متاسفانه ما مجنون عاشقي را كه بتواند ليلا را تعريف كند، نداريم. درعين حال تحول در موسيقي تعريفي نيست، بلكه تبييني است، اما تبين كننده اي وجود ندارد!

هوشنگ جاويد با نفي اين مقوله كه موسيقي سنتي همزمان با عصر خويش پيش نرفته است، افزود: چه كسي مي گويد موسيقي ما همزمان با زمان پيش نرفته است؟ رنگ هاي موسيقي حاصل چه دوره اي است؟ آثار شادروان صبا يا خيلي از هنرمنداني كه حالا نيستند را نمي شود ناديده گرفت.



اين پژوهشگر موسيقي با اشاره به اينكه طرح سوال هايي چون تحول ونوسازي در موسيقي ايراني ناشي از دنباله رويي خودي هاي فرنگي مآب و اجنبي خواه است، ادامه داد: دور در موسيقي ايران، همان پويايي و تحول است، اما متاسفانه ما درعصر حاضر نه آهنگساز مولف داريم و نه گوش شنوا!

وي با رد مبحث حزن انگيز بودن موسيقي سنتي، اظهار كرد : چه كسي با ادله و برهان ثابت مي كند كه موسيقي سنتي ايران حزن انگيز است. اين موضوع ورد زبان عده اي جوجه انتلكتوال( روشنفكر مآب) بود كه همين طور در ذهن جامعه جا داده شده است. اگر اين حرف درست است يك رساله استادي محكم در اين زمينه ارائه دهيد كه موسيقي ما حزن انگيز است .

هوشنگ جاويد با اشاره به اينكه نسل مولفين موسيقي منقرض شده اند، خاطر نشان كرد : يكي از دلايلي كه موسيقي ايراني به مانند شعر ما از فضاهاي مدرن و تحولات عصر حاضر تاثير نپذيرفته است، به علت منقرض شدن نسل مولف هاي موسيقي است. آن هايي كه مدعي كار هستند، به جز تمرين روي تنظيم ها، كاري انجام نداده اند كه بگوييم : انشائالله خير است . همه شده اند آقاي به اهتمام!!

اين پژوهشگر با اشاره به اينكه در موسيقي ايراني چيزي فراتر از ادراك دخالت دارد، در قالب يك بيت شعر بيان كرد:

هزاران نقش برآرد زمانه و نبود

يكي چنان كه در آيينه تصور ماست.

وي افزود: موسيقي از صداهاي موجود در طبيعت آغاز مي شود تا امواجي كه گوش ما قادر به شنيدن آن نيست و خيال پردازان پهنه ادب تصويري از آن را ارائه داده اند : آواز پرجبرئيل! موسيقي موجودي ماورايي و ناملموس است.