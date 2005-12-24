رقابتهاي فوتسال قهرماني آسيا دو مرحله اي شد

به گزارش خبرنگار" مهر" براساس تصميم گيري تازه كميته فوتسال كنفدراسيون فوتبال آسيا از اين پس براي هردوره برخي از تيمها كه بصورت اتوماتيك به دورنهايي مسابقات فوتسال قهرماني آسيا صعود مي كنند و نيازي به شركت در رقابتهاي مقدماتي ندارند ودر واقع مسابقات بصورت دومرحله اي برگزارخواهد شد.

برهمين اساس براي مسابقات قهرماني فوتسال آسيا درسال 2006، 12 تيم در دورمقدماتي حضورمي يابند و13 تيم هم به طور اتوماتيك به دورنهايي صعود مي كنند.

اين تصميم كه ازسوي كميته اجرايي A.F.C تائيد شده درجهت كاهش هزينه تيمهاي فوتسال آسيا صورت گرفته است. اما روند انتخاب تيمهايي كه نيازي به شركت در ديدارهاي مقدماتي ندارند با توجه به حضور آنها براساس فهرست رده بندي تيمهاي فوتسال صورت خواهد گرفت.

درحال حاضررنكينگ تيمهاي فوتسال آسيا ازاين قرار است: 1ـ ايران 2ـ ژاپن 3ـ قرقيزستان 4ـ ازبكستان5ـ تايلند 6ـ كويت 7ـ تاجيكستان 8ـ چين 9ـ فلسطين 10ـ عراق 11ـ اندونزي 12ـ چين تايپه 13ـ لبنان.

هشتمين دوره رقابتهاي فوتسال قهرماني آسيا ارديبهشت ماه سال آينده با حضور 16 تيم به ميزباني ازبكستان برگزارخواهد شد.